José Luis Ábalos Efe

Ábalos pide al Supremo que anule su procesamiento por la «falta de respeto a su inmunidad»

Alega que no se han probado las mordidas y niega la veracidad de los audios que le implican en la trama corrupta

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:17

Comenta

José Luis Ábalos pide a la Sala Segunda del Supremo directamente que anule el procesamiento dictado por el juez Leopoldo Puente en el que activa ... el procedimiento para sentarle en el banquillo de los acusados, junto a Koldo García y el conseguidor Víctor de Aldama, por las adjudicaciones supuestamente amañadas para la compra de mascarillas por parte de las administraciones socialistas durante la pandemia.

