Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Las semifinales del Pickle Pro Tour 2025, desde Las Canteras en directo

Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE se sigue definiendo a sí mismo como «diputado»

C.P.S.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

José Luis Ábalos ha cedido el uso de cuenta de 'X' a una persona de su máxima confianza para proclamar su «inocencia» y seguir lanzando ... mensajes el tiempo que permanezca en prisión.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  2. 2 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  3. 3 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  4. 4 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  5. 5 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  6. 6 Investigación por el correo de la «masacre» en la ULPGC: «Fue un susto y se reaccionó a tiempo»
  7. 7 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  8. 8 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Quién es quién en Canarias 2025
  10. 10 Las auxiliares de enfermería de Canarias estallan: «¡C1 ya!»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»