Unas 28.000 personas se manifiestan en Barcelona a favor de la secesión, según la Guardia Urbana

Nunca se sabrá si la meteorología ha sido el detonante definitivo o si ya las cifras iban a ser muy menores. Aunque al final no ... ha llovido como anunciaban, la manifestación independentista de la Diada organizada por la ANC, el termómetro que toma la temperatura del nacionalismo catalán, sigue en caída libre. Si el año pasado, participaron en Barcelona en torno a 60.000 personas, la presente edición no ha superado las 30.000 en la capital catalana. Unas 28.000, según la Guardia Urbana. En Girona, el otro foco del día, la asistencia ha sido de 12.000, según el Ayuntamiento.

Las cifras de Barcelona son una buena muestra de cómo se encuentra el secesionismo: desmovilizado, dividido, desorientado, cabreado con los líderes políticos y en clara recesión. En los años álgidos del 'procés', hubo protestas de cientos de miles de personas.

La realidad es la que es para el independentismo. El año pasado, perdió el Govern y la mayoría absoluta en el Parlament. Según el CEO, el CIS catalán, el 52% de la ciudadanía está en contra de la separación del resto de España frente al 40% que está a favor. Hace menos de una década, los porcentajes eran a la inversa. El fracaso del 'procés', consumado el año pasado con la investidura del socialista Illa con el apoyo de Esquerra Republicana, ha abierto un cambio político en Cataluña, que de momento está liderando el PSC. El secesionismo mantiene una posición relevante, pero secundaria en el Parlamento catalán.