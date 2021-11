Los policías protestan para tratar de frenar la reforma de la ley mordaza

Llegó el día. Medio centenar de plataformas, sindicatos y asociaciones policiales de toda España echarán este sábado toda la carne en el asador en su particular pulso con PSOE, Unidas Podemos y el propio Ministerio del Interior para frenar una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que, aseguran, les deja «vendidos» ante los violentos. Los organizadores, que esperan una respuesta masiva por parte de los casi 250.000 uniformados que hay en el país, aspiran a paralizar a partir de las 11:30 horas el corazón de Madrid con una gran manifestación que partirá de la Puerta del Sol.

Más allá de si esta convocatoria bate récords de movilización de las fuerzas de seguridad que se alcanzaron en 2007 y 2008, cuando miles de policías y guardias civiles protestaron durante semanas para exigir mejoras laborales, la manifestación de este sábado será histórica por otro motivo: nunca antes los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habían sido llamados a una protesta de este calibre para intentar frenar una iniciativa de carácter político. Y es que todas y cada una de las movilizaciones de funcionarios policiales desde la llegada de la democracia a España han tenido motivaciones salariales o laborales, pero no de enfrentamiento directo a un proyecto de contenido político como es la derogación de buena parte de las líneas maestras de la 'ley mordaza' aprobada en 2015 por el PP.

Es cierto que en otras ocasiones los policías habían tenido el respaldo de los partidos a sus demandas en la calle, pero nunca una movilización policial había suscitado tal interés entre los dirigentes políticos. De hecho, las tres principales formaciones de la oposición (PP, Vox y Ciudadanos) ya han anunciado que acudirán a la protesta de este sábado en Sol. Pablo Casado, Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida han prometido que asistirán a la marcha.

La contestación radical a la reforma de la 'ley mordaza' que este sábado desembocará en la gran manifestación de Madrid y que ya tuvo su antesala el pasado miércoles con concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones se ha gestado en menos de un mes, el tiempo transcurrido desde que los dos partidos del Gobierno anunciaran un acuerdo para 'enterrar' buena parte de la normativa de Seguridad Ciudadana. Y detrás de esta movilización exprés hay, sobre todo, unas siglas: las de Jusapol (acrónimo de justicia salarial policial), la plataforma que en 2017 hizo saltar por los aires el tablero del juego sindical que había imperado durante décadas, barriendo en las elecciones del CNP y la Guardia Civil.

Jusapol y sus dos 'franquicias' (Jupol y Jucil) han acabado arrastrando al resto de formaciones y sindicatos de todos los cuerpos policiales (nacionales, autonómicos y locales), a excepción de los principales sindicatos de los Mossos. Su oposición radical desde el inicio al proyecto de reforma y su enfrentamiento directo con Fernando Grande-Marlaska han acabado marcando el paso tanto a funcionarios como a políticos ajenos a las fuerzas de seguridad. El tsunami contra las modificaciones acordadas por PSOE y UP ha acabado, incluso, con años de enfrentamientos sindicales en la Policía y la Guardia Civil.

Acelerar

En el Ministerio del Interior quieren acelerar al máximo la tramitación parlamentaria de la reforma para evitar el desgaste en la calle, pero las plataformas policiales se han conjurado para no cejar en su pulso. De hecho, ya se preparan para una concentración el 14 de diciembre a las puertas del Congreso coincidiendo con el inicio de los trabajos de la ponencia en la Cámara baja.

Las reformas pactadas por PSOE y UP que los policías aspiran a frenar con sus movilizaciones son siete: la eliminación de la prohibición de difundir las imágenes de los policías sin contar con autorización; la prohibición tácita del uso de pelotas de goma en algaradas; la obligación de devolver al detenido al lugar donde se produjo su arresto, convirtiendo a los funcionarios en una suerte de «taxistas»; las personas que se nieguen a ser identificadas solo podrán ser retenidas dos horas frente a las seis de la actual normativa; la no sanción de concentraciones «espontáneas»; la pérdida de presunción de veracidad del atestado policial si los hechos consignados por los agentes no resultan coherentes; y el hecho de tener en cuenta la capacidad económica individual de cada persona condenada a la hora de fijar las sanciones.