Agentes de la UDEF de la Policía Nacional durante un registro bajo autorización judicial. EP

La Policía registra Biomar, un gigante de hidrocarburos acusado de defraudar 280 millones

Los agentes de la UDEF entraron en las instalaciones de la empresa matriz en Madrid y han detenido a tres personas por orden de un juzgado de la Audiencia Nacional

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:00

Comenta

Un juzgado de la Audiencia Nacional ha autorizado este martes la detención de tres personas y ha acordado nueve entradas y registros, uno de ellos ... la sede de una empresa de hidrocarburos, en el marco de una nueva causa abierta por un presunto fraude fiscal de 280 millones. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), policía judicial en este procedimiento, han allanado las oficinas de la empresa matriz en Madrid de Biomar Oil, una sociedad que se encuentra en concurso de acreedores desde julio de 2024 y que está intervenido por un juzgado de lo mercantil de Barcelona desde entonces.

