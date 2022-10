Pedro Sánchez no evita los abucheos tras saltarse el protocolo y hacer esperar a los Reyes El presidente del Gobierno obliga a cambiar el ceremonial, como ya ocurriera en 2021

Según marca el protocolo los reyes deben ser los últimos en llegar al desfile y los últimos en marcharse. Pues bien, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha saltado ese protocolo de nuevo. En el desfile de 2021 llegó junto a los monarcas para evitar abucheos por parte del público asistente y este año los ha hecho esperar dentro del coche durante más de un minuto, pues ha llegado tres minutos tarde a la fila de bienvenida de los Reyes.

Pese a este retraso, Sánchez no ha logrado evitar los abucheos y silbidos por gran parte del público. Sin embargo, su nombre no ha sido anunciado por megafonía por lo que algunos asistentes no se han dado cuenta de su llegada. Después de que sonara el himno de España, momento que el público ha respetado y se ha mantenido en un solemne silencio, los asistentes han vuelto a romper en gritos contra el presidente.

Este año, a los actos del Día de la Fiesta Nacional han acudido todos los presidentes autonómicos, excepto los de Cataluña y País Vasco, Pere Aragonès e Iñigo Urkullu. En cuanto a los ministros del Gobierno de Sánchez, todos excepto cuatro, han estado presentes. Faltaba la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que se encuentra en Washington participando en distintos encuentros oficiales.

Tampoco estaba la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que estará en Praga en la reunión informal de los responsables de Energía de la Unión Europea.

Este año, el desfile ha recuperado esplendor tras las restricciones impuestas por la pandemia y miles de ciudadanos han inundado el paseo de la Castellana desde primera hora del día arropados por banderas de España. En total han participado en la parada militar más de 4.000 militares, 150 vehículos y 84 aeronaves.

También, representantes de las principales instituciones del Estado --con la sonada ausencia del expresidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes--. A él se han sumado una parte de los vocales conservadores del CGPJ, que denuncian retraso por parte de Defensa en el envío de las invitaciones y por tanto no han acudido al desfile pero sí a la posterior recepción en el Palacio Real.

También han ocupado las tribunas líderes de los partidos políticos, que han tenido oportunidad de intercambiar algunas palabras antes del inicio del desfile. Se ha podido ver hablando por ejemplo a los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal; o al presidente de los 'populares' con el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.

Quienes tampoco se han querido perder el desfile han sido los operarios que trabajan en las obras del estadio Santiago Bernabeu, que desde arriba del campo de fútbol han gozado de unas vistas privilegiadas para seguir toda la parada militar.

Salto paracaidista

A su llegada, los Reyes han sido recibidos por el presidente, la ministra de Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Los monarcas han recibido después honores militares y Felipe VI ha pasado revista a las tropas, tras lo que ha saludado a las autoridades. Después ha tenido lugar el tradicional salto paracaidista con la bandera de España y tras ello el izado de la bandera y acto de homenaje a los caídos por España.

Le han seguido los desfiles aéreo y terrestre de Unidades del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Real, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diversos organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias.

Este año han tenido un hueco especial los servicios de emergencias, con presencia de los distintos organismos implicados en la respuesta a la erupción del volcán de La Palma.

Bandera de España en cielo

En el desfile aéreo una de las estrellas es la Patrulla Águila, la patrulla acrobática del Ejército del Aire y del Espacio. En esta ocasión, la patrulla ha extremado las precauciones para evitar fallos en los colores del humo con los que pinta en el cielo la bandera de España.

Pero además, por primera vez ha volado con un combustible coprocesado que es más limpio. Se trata del resultado de una colaboración entre Repsol, TIS, Airbus y el Ejército del Aire para que en el año 2050 todos los combustibles de las aeronaves sean limpios.