Pedro Sánchez, en directo: el presidente responde sobre el caso Koldo, los presupuestos o los incendios Pepa Bueno entrevista al presidente del Gobierno en RTVE en el arranque del curso político

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Tras un verano marcado por los incendios y los casos de corrupción, Pedro Sánchez retoma el curso político con una amplia entrevista para RTVE en la que responderá a las preguntas de Pepa Bueno.