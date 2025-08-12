Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de Conferencia Episcopal, Luis Argüello. EFE

Los obispos se revuelven contra Vox: «Un xenófobo no puede ser un buen cristiano»

La Conferencia Episcopal apela a la «dignidad humana» tras las críticas de Santiago Abascal por el rechazo de la Iglesia al veto a los musulmanes en Jumilla

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 12:41

Los obispos se han enfrentado este martes a Vox tras las críticas de Santiago Abascal después de que la Iglesia se posicionara contra el veto ... del PP y Vox a los actos de carácter islámico en espacios públicos en la localidad murciana de Jumilla. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha apelado a la «dignidad humana» y el «bien común» para abordar la acogida de los migrantes. En un mensaje en X, Argüello ha asegurado que «no es posible abordar el asunto de las migraciones sin abordar simultáneamente sus causas en el conflicto capital-trabajo en la economía y sus consecuencias políticas para organizar la convivencia». «Ni capitalismo ni individualismo son la solución», ha afirmado Argüelles, un mensaje muy en línea con las ideas del anterior papa, Francisco..

