El Rey reivindica el 'espíritu de Ermua' como la victoria «de la moral frente al miedo»

Sánchez: «Hay que seguir contando esta historia y que la sociedad no la olvide»

Ha pasado un cuarto de siglo desde que ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, y desde entonces se han celebrado innumerables homenajes con aún más discursos en recuerdo del concejal del PP en Ermua. Todo parece estar ya dicho, pero en estos 25 años han nacido miles de jóvenes que no vivieron aquellos luctuosos días de julio de 1997. «Hoy crece una generación que no ha vivido en una España cercada por el terrorismo y esa es una inmensa alegría», se ha congratulado Pedro Sánchez, «pero hay que seguir contando esta historia y que la sociedad no olvide», ha subrayado.En su discurso en el homenaje de Estado llevado a cabo este domingo en la localidad vizcaína, el presidente del Gobierno ha insistido en la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo.

Su intervención ha sido una oda al llamado 'espíritu de Ermua' que brotó como espontánea reacción de la sociedad ante la barbarie. «Algo cambió para siempre. Desde entonces fuimos un país distinto que nunca más se doblegaría ante el terror», ha evocado tras recordar las masivas manifestaciones con las manos blancas. «Todos recordamos dónde estábamos aquel día».

La efeméride del crimen de Blanco llega unos meses después del décimo aniversario de la disolución de ETA, «diez años en los que hemos tenido que reconstruir todo aquello que la violencia y la extorsión habían intentado destruir». Porque, según ha recordado, la banda armada «no consiguió ninguno de sus objetivos, pero dejó 854 víctimas mortales, 86 víctimas más de secuestros y más de 7.000 heridos, sin contar a sus familiares». Si hoy España es un país libre y con paz, ha reivindicado, «es gracias a los que apostaron por la unidad frente al terror y el miedo».