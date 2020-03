Madrid, al límite

Las 1.396 camas de sábanas blancas, un delgado colchón, carentes de un cabecero, se esparcen en línea y bien separados sobre la moqueta gris de tres de los pabellones gigantescos y anodinos de la Feria de Madrid (el antiguo Ifema), los número cinco, siete y nueve, donde en otras ocasiones se han celebrado citas como la Cumbre del Clima. Ahora solo hay espacio libre como barrera a un virus que dicen no puede saltar más de dos metros, mientras empiezan a trasladarse a este extraño hospital de emergencia los primeros pacientes.

Drama en Urgencias

Entre tanta desolación, un poco de esperanza. «Raúl, te vamos a quitar este tubo que tienes en la boca», le dice el doctor a su paciente en la UCI. Tres personas hacen maniobras, según se ve en el vídeo. «Ahora respira tranquilo», le dice como última recomendación el doctor. Las enfermeras aplauden. «¡Ese equipo de UCI!». Es el primer paciente 'extubado'. Hay emoción, sonrisas detrás de los tapabocas. Es la hora de los sanitarios.

El 12% de los infectados en España pertenece al sector sanitario, según cifras de Fernando Simón, director de Emergencias de Ministerio de Sanidad. Desde el inicio los sanitarios han reclamado más protección. Las mascarillas quirúrgicas, dicen sus delegados sindicales, no son suficiente protección. «Necesitamos mascarillas FP2 y FP3». También requieren botellas de agua, pues los trajes y las mascarillas generan deshidratación. «Situación desesperada», dice en el Hospital Príncipe de Asturias, con más de mil pacientes ingresados por coronavirus y todavía más de media centena pendiente de ingreso. Solicitan EPI y respiradores.

En los servicios de Urgencias se agolpan los pacientes en camas en los pasillos o en las sillas de las salas de espera, como se aprecia en dos vídeos distintos del Severo Ochoa. Se cuentan respiradores artificiales libres, que hay reunidos en donde quepan, listos para quienes los necesiten. Se escuchan toses. Las enfermeras cruzan a un ritmo de marcha olímpica. Los pacientes en Urgencias esperan hasta 30 horas, según fuentes sindicales en Leganés.

Ante la crisis, el Ayuntamiento ha habilitado un polideportivo en dos horas, con 70 camas, gracias a Protección Civil y Médicos Sin Fronteras. Aunque no es sólo cuestión de colchones separados metro y medio, y de una desinfección: se instalan duchas y servicios para personas con discapacidad física. «Podemos llegar a 160 camas si fuera necesario», dice Teodoro Becedas, el coordinador jefe de Protección Civil de Leganés. Todavía no se han utilizado. «Que no nos pille a la carrera».

En el hospital Infanta Leonor los pacientes se acuestan en el suelo, sobre una sábana, dos con mascarillas, uno con respirador. Otros se encorvan en las sillas. Los sanitarios con trajes de protección los sortean como pueden. El Hospital de La Paz ha alargado sus Urgencias a una carpa anexa, blanca en las inmediaciones.