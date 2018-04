Los pensionistas se manifiestan este domingo

Santana ha asegurado durante una rueda de prensa que las movilizaciones van a continuar, y, “si los políticos no cambian, habrá una huelga general antes de final de año”.

La pelota está en el tejado de los partidos

Santana ha señalado que, en este momento “la pelota está en el tejado de los partidos políticos”, que son los que debe decidir si apoyan a no los Presupuestos en el Congreso de los Diputados.

Por ello, ha hecho un llamamiento a Coalición Canaria y Nueva Canarias para que no se limiten a pedir una bonificación del 75% de los vuelos de los residentes canarios y defiendan que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. “Si no lo hacen, nos sentiremos engañados”, ha manifestado el secretario general de UGT, quien ha recordado que las pensiones canarias son más bajas que en el resto del Estado.

En su opinión, los ciudadanos están preocupados por cómo está derivando el sistema público de pensiones, “una situación histórica que es un ataque neoliberal de las políticas públicas en su máxima dimensión”.