Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas esperan sentadas frente a un avión aparcado en la pista del aeropuerto de El Prat. EP

La lluvia obliga a cancelar una cuarentena de vuelos en El Prat

El Aeropuerto de Barcelona opera a medio gas como consecuencia de las tormentas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:02

Mañana complicada en el Aeropuerto del Prat, en Barcelona, por el fuerte temporal de lluvia, viento y granizo. Un total de 37 vuelos (entre salidas y llegadas) han sido cancelados este jueves en el aeropuerto Josep Tarradellas de la capital catalana como consecuencia de las fuertes lluvias. Además, hay decenas de retrasos. La terminal catalana opera al 60% de su capacidad. En Baleares, el tiempo también es adverso. La terminal de Son Sant Joan, en Palma, acumula 64 retrasos y dos cancelaciones a mediodía de este jueves. Las previsiones meteorológicas son complicadas para toda la jornada.

Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta por inundaciones. Se espera que caigan más de cien litros por metro cuadrado en 24 horas en algunos puntos de Cataluña, sobre todo en la zona litoral y en el área pirenaica. La lluvia va acompañada de fuertes granizadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol
  2. 2 Los socorristas de Las Canteras en huelga indefinida: Â«Nos jugamos la vida por 1.000 euros al mesÂ»
  3. 3 Pablo Vera, el primer canario nominado a mejor creador de contenido en la lista Forbes España
  4. 4 50 jóvenes grancanarios se van a Irlanda para aprender inglés con becas del Cabildo
  5. 5 Tres nuevos casos elevan a 22 los pacientes afectados por el brote hospitalario de salmonela
  6. 6 Tramo final del mercado: Kaba y Mata, temor por Mármol...
  7. 7 Al rescate de Fernando Guanarteme: Urbanismo extingue el contrato de la obra que debía haber acabado en 2023
  8. 8 Arde un coche en el aparcamiento de un centro comercial en Vecindario
  9. 9 El examarillo Fábio Silva, al Borussia Dortmund por más de 25 millones
  10. 10 La Universidad Fernando Pessoa Canarias compra las Dominicas de Guía

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La lluvia obliga a cancelar una cuarentena de vuelos en El Prat

La lluvia obliga a cancelar una cuarentena de vuelos en El Prat