El Buque de Acción Marítima (BAM) Furor atracado este viernes en el puerto de Cartagena. EFE

¿Lleva tecnología israelí el buque de la Armada que asistirá a la flotilla de Gaza?

Dos ametralladoras del BAM Furor las fabrica el gigante británico Bae Systems, que tiene un acuerdo con la israelí Rafael para incluir componentes, y su mantenimiento lo lleva una compañía gaditana

C. P. S.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:42

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Furor', el patrullero de altura de la Armada Española que asistirá a la Flotilla de Gaza, está preparado ... para zarpar desde el puerto de Cartagena para asistir en tareas de salvamento a los barcos que integran la Global Sumud Flotilla. Una escuadrilla civil que tiene previsto alcanzar la costa de Gaza este fin de semana para romper el bloqueo israelí y hacer llegar ayuda humanitaria, en la que van a bordo varios ciudadanos españoles como la exalcadesa de Barcelona Ada Colau.

