¿Lleva tecnología israelí el buque de la Armada que asistirá a la flotilla de Gaza?

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Furor', el patrullero de altura de la Armada Española que asistirá a la Flotilla de Gaza, está preparado ... para zarpar desde el puerto de Cartagena para asistir en tareas de salvamento a los barcos que integran la Global Sumud Flotilla. Una escuadrilla civil que tiene previsto alcanzar la costa de Gaza este fin de semana para romper el bloqueo israelí y hacer llegar ayuda humanitaria, en la que van a bordo varios ciudadanos españoles como la exalcadesa de Barcelona Ada Colau.

Botado en 2017 en los astilleros de Navantia en Ferrol y plenamente operativo desde 2019, fue el primer modelo BAM en ser construidos fuera del recinto gaditano de San Fernando y pese a su fabricación 100% nacional está dotado con un avanzado sistema de armas de producción extranjera. En detalle, sus capacidades defensivas incluyen un cañón Oto Melara de 76/62 milímetros (de fabricación italiana) y dos ametralladoras MK-38 Mod-2 de 25 milímetros, un armamento concebido para garantizar una defensa eficaz en escenarios de alta tensión.

Sobre este último armamento, lo fabrica en Estados Unidos el gigante británico Bae Systems, el segundo mayor contratistas militar del mundo con intereses particularmente en Norteamérica a través de una filial que trabaja codo con codo con el Ejército estadounidense. La multinacional tiene acuerdos con otras compañías globales y nacionales para el suministro de algunos componentes secundarios para sus productos. Y es únicamente en esta condición comercial donde aparece su vinculación con la israelí Rafael en las ametralladoras MK-38, las mismas que incorpora el patrullero de la Armada que asistirá a la Flotilla de Gaza y cuyo mantenimiento está adjudicado a la empresa gaditana Fluidmecanica Sur SL.

Precisamente, Rafael es una de las compañías directamente afectadas por el embargo promovido por el Gobierno español para la importación de material de defensa israelí. El motivo es la gravísima crisis humanitaria que sufre la franja de Gaza, y que una investigación de la ONU califica de genocidio, por la ofensiva militar del ejército hebreo. En concreto, las restricciones afectan directamente a los programas de lanzacohetes SILAM y a la adquisición de los misiles antitanque Spike LR2, que hasta la fecha han sido utilizados por Ejército español.

Un informe de la Armada, a partir de la Jefatura de Apoyo Logístico, identifica la fabricación del cañón MK-38 por la compañía «Bae Systems» y la necesidad de adquirir munición para reposición y reservas de guerra como una necesidad prioritaria para los buques que participan en las misiones permanentes de la OTAN.