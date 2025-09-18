Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 18 de septiembre de 2025
El teniente general español Aroldo Lázaro toma posesión este jueves en Francia como jefe del Eurocuerpo. ONU

Lázaro, el general español que asume hoy el Eurocuerpo con la misión de Ucrania en mente

Tras su reconocido liderazgo durante tres años de 10.500 cascos azules en Líbano, el oficial de 63 años recibe el encargo de dirigir la Fuerza de Reacción Rápida europea, que cuenta con 5.000 militares plenamente operativos

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:41

En febrero de 2022 una llamada de teléfono cambió definitivamente el destino del teniente general español Adolfo Lázaro. «Buenos días mi general, tenemos un encargo ... que ofrecerle...». Sus días como máximo responsable de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X de Cerro Muriano, en Córdoba, habían llegado a su final. Tras un exigente proceso de selección, el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU le había designado jefe de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, bautizada como UNIFIL. Una misión con más de 10.500 cascos azules de 49 países cuyo cometido es el cese de hostilidades con Israel en una de las regiones con mayor violencia del mundo: Oriente Próximo. De primera magnitud ahora por la comisión de un «genocidio» en Gaza, según una investigación de Naciones Unidas.

