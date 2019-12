La nueva oportunidad para ordenar el Grupo Mixto abre un cisma en el Congreso

Dos propuestas rechazadas

Este informe ha recibido el voto a favor de los nueve integrantes de la Mesa, pero, tras ello, se ha debatido si abrir otro plazo que permita a las once formaciones minoritarias del Congreso (JxCat, Más País-Equo, Compromís, CC, NC, UPN, BNG, la CUP, PRC, Teruel Existe y Foro Asturias) encontrar una manera de ordenar este largo listado.

Los proponentes argumentaron lo contrario, pues tuvieron en cuenta los exiguos porcentajes de las distintas coaliciones que formó Más País en distintas provincias, hayan obtenido escaño o no.

La del "Grupo Múltiple" la descarta porque la suma de los votos de cada una de las agrupaciones no alcanza el 5 por ciento del total nacional, de acuerdo con los datos de la Junta Electoral Central relativos al escrutinio.

Tampoco aceptan la presencia de UPN porque también fue en coalición (Navarra Suma) con el PP y Cs, y en ese caso no puede aparecer como parte de un "grupo separado".

La de "España Plural" la tumba porque la formación canaria CC fue en coalición con NC en las pasadas elecciones, no en solitario, y como no pueden computarse los votos obtenidos individualmente en estos casos, los letrados ven aquí el incumplimiento del reglamento.

Nuevo plazo

Según sus explicaciones, si los letrados han rechazado dos propuestas "imaginativas", ha dicho, y el plazo de solicitudes ya terminó, no tiene sentido dar una nueva oportunidad.

En Vox el argumento ha sido similar, tal y como ha explicado su representante en la Mesa, Ignacio Gil Lázaro, vicepresidente cuarto. "La Mesa no se tiene que meter en la organización interna de un grupo, tampoco del Mixto", ha asegurado.

Así que ha acusado al PSOE y a Unidas Podemos de moverse por una razón política, y a su juicio, no se puede usar la Mesa para fines de este tipo.

La vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, ha puntualizado que la oposición de su grupo no obedece a motivos políticos, sino jurídicos, y porque tradicionalmente, cuando se ha dado el plácet para abrir nuevos plazos, estos eran para la presentación de alegaciones. "Se está dando algo que no se puede dar", ha dicho.

Acatamientos

La Mesa, en consecuencia, ha rehusado las reconsideraciones de los tres partidos de la derecha, y a su vez, ha decidido adjuntar al acta de la sesión del día 3 no sólo la transcripción de las fórmulas empleadas entonces, sino también las de sesiones constitutivas anteriores y la de los acatamientos de los eurodiputados electos, en junio.

No se debatieron la semana pasada los escritos de reconsideración presentados por PP, Vox y Cs, contrarios a esas fórmulas, y por tanto, contrarios a que los diputados que las enarbolaron formaran parte de la lista del Boletín Oficial.

Presos «políticos»

En ésta, la europarlamentaria electa de ERC Diana Riba incluyó en su acatamientos alusiones al derecho de autodeterminación y a los "presos políticos", y la Junta Electoral la dio por válida.

Pero PP y Vox han protestado por la decisión. Primero, como ha dicho Gil Lázaro, porque se ha basado en un informe de los letrados que señala que no se pueden recurrir las resoluciones de la Presidencia, lo que no comparte; Segundo, porque, en palabras de Ana Pastor, los escritos se tendrían al menos que haber valorado, lo que no ha sucedido.