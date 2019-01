La Guardia Civil acabará «en días» la investigación sobre el pozo de Totalán

Azón, que se ha reunido hoy en la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga con los agentes que han participado durante trece días en el rescate del niño de dos años, ha dicho que el trabajo está "casi terminado", pues queda "simplemente ordenar el relato y terminar algunos flecos de la investigación" para trasladarlo a la autoridad judicial.

Al ser preguntado si la investigación apunta a que la muerte del pequeño Julen pudo tratarse de un homicidio imprudente, Azón ha indicado: "todos estamos pensando que no puede ser otra cosa, presuntamente". Pero corresponde a la autoridad judicial, en este caso el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, "tomar las decisiones" que correspondan, ha añadido Azón, quien ha insistido en su comparecencia en que, en el momento que interviene el poder judicial, la Guardia Civil está "a su servicio". En el mismo sentido, ha dicho que la Guardia Civil no trabaja partiendo de que haya ocurrido un delito, sino que se investiga y el resultado de la investigación concluirá si ha existido o no. El director general de la Guardia Civil se ha desplazado a la capital malagueña para "reconocer el esfuerzo" que han realizado los integrantes del dispositivo de rescate y ha elogiado el "magnífico trabajo de coordinación" de la Comandancia de Málaga de un operativo "tan complejo".

Ha destacado la capacidad que ha demostrado el instituto armado de afrontar "una crisis que plantea un problema prácticamente impensado con anterioridad", pues no se podía "imaginar algo parecido" a "un niño que tiene este accidente".

"Trabajo bien hecho, deber cumplido", ha resumido Azón en su intervención, en la que también ha agradecido el esfuerzo de otras instituciones que han formado parte del operativo como la Brigada de Salvamento Minero, bomberos, ingenieros, 112 y empresas privadas, entre otros.

Ha definido esta labor conjunta como "ingeniería de la solidaridad", y ha añadido que ese "estrés de la solidaridad" les ha hecho trabajar "casi rozando la perfección" porque les ha llevado a "dar lo mejor" a cada uno de ellos.

Pese al esfuerzo, ha reconocido que están "profundamente tristes" por el resultado, porque les habría gustado "no haber tardado trece días, sino haber sido capaces de hacerlo en 24 horas" y que Julen, en lugar de haber fallecido, pudiese haber ido al hospital a curarse de sus heridas.

Azón asume que hay "miles" de pozos en España, que espera que estén "controlados" y bien protegidos por sus propietarios.

Se ha referido a esta cuestión al ser preguntado sobre el hallazgo del cadáver de un hombre de 45 años en el interior de un pozo la madrugada de ayer en Villanueva del Trabuco (Málaga),dos días después de que se sacara el cuerpo de Julen del pozo de Totalán.

"Todo parece que ha podido ser un accidente", ha señalado el director general del instituto armado, que confía en que no ocurran más sucesos de este tipo.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil trabaja para que no haya pozos ilegales y que los sondeos legales estén "bien mantenidos", "protegidos" y que se tomen las precauciones necesarias para que no haya accidentes, ha explicado.

La inspección es una labor que se lleva a cabo "continuamente", pero ante el caso de Julen se ha convertido en algo "más mediático", ha opinado Azón, quien ha agregado que "la seguridad es como la salud, es algo que solo pensamos en ella cuando la perdemos, pero hay seguridad"