La Fiscalía pide 10 años para Trapero por sedición y no rebelión durante el ‘procés’

De rebelión a sedición. Y de sedición puede que a desobediencia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado esta mañana una pena de 10 años de prisión para el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por un supuesto delito de sedición por su actuación durante el ‘procés’ independentista de 2017. Los líderes secesionistas juzgados en el Tribunal Supremo fueron condenados a penas de nueve a trece años por sedición y algunos de ellos también malversación. Trapero, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional, se enfrentaba inicialmente a una pena de once años de cárcel por un delito de rebelión, según la calificación original de la Fiscalía, aunque ya anunció en su día que sería modificada después de que el Supremo descartara el delito de rebelión para los dirigentes del ‘procés’ juzgados y condenados. En consecuencia, Trapero no podía ser acusado por el delito más grave. El entonces consejero de Interior, Joaquim Forn, jefe superior de Trapero, fue condenado a 10 años de cárcel.

La Fiscalía ha presentado esta mañana sus acusaciones definitivas y el juicio contra Trapero y la cúpula de los Mossos entra en su fase final. El Ministerio Público considera que el exmayor de la Policía catalana y por extensión el cuerpo autonómico colaboraron con el Gobierno catalán para que el referéndum ilegal del 1-O pudiera celebrarse, como paso previo de la declaración unilateral de independencia. No obstante, la Fiscalía abre la puerta a que Trapero pueda ser finalmente condenado por desobediencia, lo que ya no llevaría penas de cárcel, si no una multa de 60.000 euros y una inhabilitación de un año y ocho meses cargo público. El Ministerio Público ha incluido como alternativa el castigo por un delito de desobediencia en caso de que el tribunal no aprecie el delito de sedición. El Supremo ya condenó por desobediencia a tres de los acusados en el ‘procés’ que están en libertad: los exconsejeros Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, a los que impuso un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 60.000 euros.