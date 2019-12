Junqueras, con inmunidad como eurodiputado

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció este jueves que Oriol Junqueras debería haber sido considerado eurodiputado y gozar de inmunidad desde la proclamación de los resultados de los comicios europeos, con lo que tendría que haberse levantado la prisión provisional para permitirle ir a la sesión constitutiva de la Eurocámara.

La sentencia, elaborada por la Gran Sala del TJUE -compuesta por 15 jueces- y leída por el presidente del tribunal, Koen Lenarts, no implica la puesta en libertad del líder de ERC, condenado en firme a 13 años de prisión e inhabilitación por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Junqueras resultó elegido en los comicios europeos de mayo, pero el Tribunal Supremo no permitió que el dirigente independentista, juzgado entonces en el proceso por el referéndum y en prisión preventiva, abandonara la prisión para acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central y recoger su acta de eurodiputado como exige la ley electoral española, al apreciar riesgo de fuga.

Junqueras interpuso entonces un recurso de súplica ante el alto tribunal español, que a raíz de esta demanda preguntó al TJUE sobre el alcance de la inmunidad como eurodiputado alegada por el exvicepresidente de la Generalitat y sobre si debería haberle permitido salir de prisión para jurar o prometer el cargo.

La respuesta aportada este jueves por el tribunal de Luxemburgo da la razón al dirigente independentista y rechaza los argumentos del Estado español, compartidos por la Comisión Europea (CE) y la Eurocámara, que consideran que Junqueras no es eurodiputado consolidado y no gozaba de inmunidad, pese a ser miembro electo del Parlamento Europeo (PE), al no haber cumplimentado los trámites exigidos por la ley española.