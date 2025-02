La jueza todoterreno que cerca al hermano de Sánchez

Firma una media de 300 sentencias al año con un tiempo medio de respuesta de apenas 45 días. Uno de cada cinco fallos que rubrica ... son recurridos, un porcentaje bastante bajo, y su número de escalafón es el 3.395. Pero ninguna de estas cifras hablan de la razón por la que Beatriz Biedma Riojano (Córdoba, 1977), titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, se ha convertido estos días en una de las togadas más mediáticas del país. El motivo es su instrucción del llamada 'caso Azagra', la causa abierta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

Su competencia para investigar este asunto fue decidida en mayo de 2024 por el programa informático que determina el reparto de asuntos entre los cuatro juzgados de instrucción de la ciudad de Badajoz. Fue así como la denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias acabó en manos de Biedma, quien tras las cautelas iniciales determinó que había indicios suficientes para abrir diligencias. Esa decisión y varios autos posteriores alcanzaron su culmen cuando el pasado 9 de enero tomó declaración a David Sánchez, a quien ilustró que aunque el absentismo laboral no es un delito, ella tiene la obligación de investigar si recibió un trato de favor para acceder a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz.

El vídeo de la declaración de David Azagra –nombre artístico del investigado– permite distinguir que Biedma conserva su acento cordobés, que habla con educación al procesado y que se ayuda de dos ordenadores portátiles y de notas escritas a mano para dirigir el interrogatorio. Pero esa grabación no cuenta quién es en realidad la jueza. Sí lo hace su currículum, donde figura que antes de llegar a Badajoz trabajó en los juzgados de instrucción de Torrox (Málaga), Valencia de Alcántara (Cáceres) y Almendralejo (Badajoz). Allí recibió la medalla al Mérito Policial y en 2011 pasó al juzgado que hoy ocupa.

Por sus manos ha tenido que afrontar procedimientos de todo tipo. Los más sencillos, tal vez, sean los juicios por delitos leves. Desde los insultos entre vecinos de una comunidad hasta la instrucción de hechos violentos. Ella era la jueza de guardia cuando el pasado 30 de diciembre un vecino de Badajoz murió acribillado a tiros frente a la urbanización de Tres Arroyos, a pocos kilómetros del casco urbano. Un asunto vinculado a una familia que fue condenada por narcotráfico.

En la persecución de otros procedimientos sobre delitos sexuales, «ella se siente muy útil porque le gusta hacer justicia ante situaciones probadas tan dramáticas como los abusos sexuales a menores», explica una persona próxima a la magistrada. En su juzgado también recayó el caso de Pablo Sierra, un universitario que permaneció desaparecido durante días hasta que hallaron su cadáver en el fondo del río Guadiana. «Creo que es la jueza que más registros y escuchas autoriza en Badajoz. Es una mujer que le pone mucho empeño a lo que hace», añade la citada fuente.

«Le gusta seguir su criterio»

Biedma también instruyó la causa en la que se investigaron hace años las publicaciones realizadas por un grupo de personas acusadas de utilizar las redes sociales para difamar al alcalde de Badajoz, del PP, y a funcionarios municipales para promover una moción de censura. En su primer auto, consideró que debía prevalecer la libertad de expresión, pero la Audiencia Provincial ordenó reabrir la causa, que desembocó en un escrito de acusación que pide hasta 13 años de cárcel.

«Es una de las mejores magistradas, muy razonable y sensata, atiende a todas las partes y va al fondo», destaca José Duarte, abogado penalista en Badajoz. Precisamente, él pidió amparo al Tribunal Constitucional en 2019 después de considerar que esta jueza no dio respuesta al 'habeas corpus' que solicitó tras la detención de un cliente suyo acusado de golpear a varios policías. «Ella acordó el ingreso en prisión y cuando yo recurrí me dieron la razón», recuerda este letrado, que a pesar de los desencuentros lógicos confía plenamente en la ecuanimidad de Biedma. «Tiene mucha personalidad, si tiene que pisar un callo para mantener su criterio no duda en hacerlo», añade el letrado.

Togada con 25 años

También en la Fiscalía confían en su profesionalidad. Desde su llegada a la carrera judicial hace 22 años ha instruido decenas de casos y «siempre se ha mostrado una mujer muy comprometida a la que le gusta tener todo bajo control», confirma un fiscal que la conoce desde hace años. Casada, madre y vecina de Badajoz, Biedma sigue manteniendo un contacto estrecho con su Córdoba natal, la ciudad en la que estudió Derecho y en la que se preparó para el salto a la carrera judicial. Con apenas 25 años ya había aprobado los dos exámenes a la primera. Y aunque sus padres no han tenido relación con su oficio, tiene una hermana que ejerce la abogacía.

En su vida privada es muy discreta y apenas existen referencias suyas. Resulta habitual verla en el cine o en el teatro, y acostumbra a disfrutar de los programas culturales de la ciudad. Por su trabajo, tiene buena relación con la Policía y Guardia Civil, pero no asiste a sus actos para mantenerse alejada de los focos, una manera de entender su trabajo que se vio sacudida cuando le cayó la denuncia del 'caso Azagra'.

«Le da un poco de rabia que pase inadvertido el importante trabajo de los jueces para conseguir una sociedad más justa. Pero el mundo está montado así», resume una persona que, como le ha ocurrido a Biedma, se ha cruzado en los últimos días con más periodistas que en toda su vida.