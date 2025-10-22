Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El eurodiputado Alvise Pérez en una de sus declaraciones voluntarias en el Tribunal Supremo. EFE

El juez pide ayuda a Estados Unidos en la causa contra Alvise por el falso PCR de Illa

La Eurocámara inicia los trámite para analizar el primero de los suplicatorios pedidos por el Supremo para investigar formalmente al parlamentario

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:31

Comenta

El magistrado instructor del Tribunal Supremo Javier Hernández ha acordado este miércoles librar una solicitud de cooperación internacional a Estados Unidos para recabar información de ... la red social 'X', antes conocida como Twitter, en el marco de la causa que instruye contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias en relación con la difusión de una prueba falsa de coronavirus (PCR) Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, durante la campaña a las elecciones en Cataluña en 2021.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  2. 2 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  3. 3 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  4. 4 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  5. 5 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  6. 6 El sabor de Arinaga que conquista Guanarteme a golpe de hamburguesa artesanal
  7. 7 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  8. 8 La viñeta de Morgan de este miércoles 22 de octubre
  9. 9 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película
  10. 10 Guanarteme renueva su alcantarillado para poder soportar el incremento poblacional del barrio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El juez pide ayuda a Estados Unidos en la causa contra Alvise por el falso PCR de Illa

El juez pide ayuda a Estados Unidos en la causa contra Alvise por el falso PCR de Illa