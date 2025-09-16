Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor de Aldama acude al Tribunal Supremo a declarar escoltado por Dani 'Desokupa'. EFE

El juez niega a Aldama viajar a Miami para reunirse con un directivo del equipo de Messi

El conseguidor del 'caso Koldo', que sigue sin revelar su botín oculto en el extranjero por un fraude de hidrocarburos, quería ir a Estados Unidos del 24 al 27 de septiembre por una cita laboral con el Inter de Miami

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:48

El enésimo intento del empresario Víctor de Aldama, en libertad con medidas cautelares, de abandonar del país por motivos laborales o de ocio ha vuelto ... a resultar infructuoso. El presunto «conseguidor» del 'caso Koldo', cuyo acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción permitió su excarcelación por un millonario fraude de IVA con hidrocarburos, reclamó al juez del Tribunal Supremo permiso para desplazarse a Miami entre el 24 y el 27 de septiembre próximo por motivos laborales. Pero la respuesta del instructor Leopoldo Puente, conocida este martes, ha vuelto a ser la misma: no.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico
  2. 2 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  3. 3 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde%u2013Valsequillo
  4. 4 11 guaguas atacadas en la primera jornada de huelga en el transporte regular de viajeros de Las Palmas
  5. 5 Los médicos canarios confirman la huelga: será indefinida y a partir del 23 de septiembre
  6. 6 Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Las Fuerzas Armadas engrasan en Canarias su defensa aérea ante posibles amenazas: «Estamos preparados»
  8. 8 Ultimátum a Sanidad: si no anulan este lunes la convocatoria de los exámenes habrá huelga
  9. 9 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  10. 10 La alcaldesa de Ingenio destituye a una edil de Somos PP y suma a CC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El juez niega a Aldama viajar a Miami para reunirse con un directivo del equipo de Messi

El juez niega a Aldama viajar a Miami para reunirse con un directivo del equipo de Messi