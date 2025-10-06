Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Exterior de la prisión de alta seguridad de Saharonim, en medio del desierto israelí del Neguev EFE

Israel prorroga la detención de la activista española acusada de morder a una funcionaria

Estaba detenida junto al resto de integrantes de la flotilla y permanecerá detenida hasta el miércoles, según ha informado la Policía israelí

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:47

Las autoridades israelíes ampliarán hasta el próximo miércoles la detención de la activista española de la flotilla solidaria que fue acusada el domingo de morder ... a una funcionaria de la de la prisión de Ktziot durante un examen médico. Así lo ha confirmado en redes sociales la cuenta oficial de la Policía de Israel.

