Iglesias carga contra el Rey y censura que un jefe del Estado se vista de militar

14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República en 1931. Es una efeméride que no ha pasado de largo Pablo Iglesias, quien ha dejado a un lado su traje de vicepresidente segundo del Gobierno para resaltar su faceta más antimonárquica, pese a que, tal y como figura en la Constitución, sobre la que prometió su cargo, «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria».

El líder de Podemos, abiertamente republicano pese a que manifiesta tener una buena relación con Felipe VI, ha publicado una serie de mensajes en las redes sociales en las que deja más que clara su posición personal y también que no piensa renunciar a la instauración de una tercera república, lo que implicaría la destitución del monarca como jefe del Estado y la pérdida de los derechos dinásticos para la Princesa de Asturias.

Pero antes el secretario general de Podemos ha cargado con dureza contra la institución monárquica. No es nuevo, tampoco. En los inicios de la formación morada, allá por 2014, su jefe de filas defendía que, al igual que ocurre en otros países como Francia, el jefe del Estado debía ser elegido por votación popular. Y, si quería Felipe VI, que se presentase a las elecciones a ver si las ganaba, añadía. No obstante, desde Podemos se aseguraba que el debate entre monarquía y republica no era prioritario. Pero ahora, en medio de la crisis del coronavirus, el vicepresidente resucita esta cuestión.

Se trata de una nueva polémica dentro del Gobierno de coalición. El PSOE se declara formalmente republicano, pero ninguno de los tres presidentes socialistas ha puesto nunca en cuestión la Monarquía parlamentaria. Y menos Pedro Sánchez, quien presume de mantener una excelente relación con Felipe VI.