Guerra, Margallo y exparlamentarios piden un acuerdo de constitucionalistas y un Gobierno que no dependa de ERC

Fortalecer la unidad de la nación

"No debemos poner en peligro los grandes beneficios que el pacto constitucional nos ha proporcionado en estos 40 años", alertan. En ese sentido, llaman a "un nuevo acuerdo para fortalecer la unidad de la nación y la convivencia democrática dentro de la Constitución, con los valores sobre la que ésta se asienta: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

Marco constitucional

Los firmantes concluyen este documento haciendo un llamamiento "respetuoso" a los diputados y senadores de la próxima legislatura, que dará comienzo el 3 de diciembre, para que el futuro Gobierno pueda ejercer plenamente sus funciones "dentro de la Constitución, sin depender de grupos políticos que no la acepten o quieren abolirla por procedimientos ilegales o ilegítimos".

Ex cargos de PP PSOE , UCD, IU, UGT...

En la relación de firmantes figuran el socialista Alfonso Guerra, el 'popular' José Manuel García Margallo y exministros de la Transición como Marcelino Oreja Aguirre, Rodolfo Marín Villa y Jesús Sancho Rof, de UCD; y Enrique Múgica, Javier Sáenz Cosculluela y y Virgilio Zapatero, del PSOE.

En total son casi medio cenetenar de parlamentarios de las Cortes Constituyentes entre los que también aparecen el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra; el ex secretario general de UGT Nicolás Redondo; el expresidente del Congreso Landelino Lavilla; el ex fiscal general Leopoldo Torres; los fundadores de IU Ramón Tamames (en su día del PCE) y Alonso Puerta (PASOC); la ex Defensora del Pueblo Soledad Becerril; el expresidente del Tribunal de Cuentas Manuel Núñez; y el exalcalde de La Coruña Francisco Vázquez.