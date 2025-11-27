El Gobierno encaja una derrota que anticipa el rechazo a sus Presupuestos para 2026

El Gobierno insiste en que esta vez sí, después de dos años de legislatura sin presentar Presupuestos, una anomalía en democracia, llevará al Congreso un ... nuevo proyecto que sustituya al de 2023, ya al borde de una tercera prórroga. Pero el debate y la votación vividos hoy en la Cámara baja en torno al techo de gasto y la senda de estabilidad aprobadas por el Consejo de Ministros la semana pasada, dio una idea bastante clara de cuál será el resultado: no saldrán adelante.

Consciente de antemano de cual sería el resultado, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, llevaba días tratando de cargar sobre las espaldas del principal partido de la oposición una decisión que, dice, afectará a los servicios públicos de las comunidades autónomas en las que gobiernan. Porque, aunque la elaboración de las Cuentas públicas no se verá frenada por la decisión de hoy, sí la condicionará, como condicionará la de autonomías y entidades locales.

La ministra recordó que rechazar os objetivos de déficit y deuda para el conjunto de las Administraciones llevará a tener que aplicar una senda más restrictiva, la que se remitió a Bruselas en plan estructural fiscal en 2024. Según Montero, eso implicará que en los próximos tres años las autonomías dispondrán de 5.400 millones de euros menos de margen de gasto. Un argumento que ya desdeñaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los consejeros del PP alegando que en la mayoría de los casos ya habían elaborado sus Presupuestos con el déficit anterior y que en todo caso, la regla de gasto neutraliza el margen fiscal que pudieran ganar con al nueva.

En todo caso, el Ejecutivo no habría encajado este varapalo clave si, independientemente del no del principal partido de la oposición, todos sus sus socios de investidura se hubieran subido al carro. Y, como cabía esperar, no fue así. Junts, que hace más de un mes que comunicó ya a Sánchez la ruptura de relaciones, lo acusó de haber «bloqueado la legislatura» con su «soberbia política» y sus incumplimientos. «No quieren tener presupuestos» acusó el diputados Josep María Cruset, con una tesis similar a la de Podemos.

«El problema es que ustedes no parecen tener ninguna intención de aprobar Presupuestos Generales del Estado, señora Montero. Vienen ustedes aquí desganados, sin negociar absolutamente nada y da la impresión de que estos presupuestos no son otra cosa que la campaña electoral del PSOE», recriminó la líder de la formación más a la izquierda la Cámara, Ione Belarra, después de acusar al Ejecutivo de querer gastarse el dinero de la vivienda, de la sanidad, de la dependencia en «armas y tanques por orden de Donald Trump y de la OTAN».

La alusión a la campaña socialista es clara. El techo de gasto planteado por el Ejecutivo (que a diferencia de la senda, no se vota) es muy elevado, un 8,5% superior al de 2025. Incluyendo los fondos europeos, alcanzará los 216.177 millones».