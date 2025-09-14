Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

García Ortiz, en la ceremonia de inicio del curso judicial. EFE

Una Fiscalía General en zozobra: cuatro dimitidos, un destituido, un muerto en el cargo y ahora el hito del primer enjuiciado

El envío de García Ortiz al banquillo por el caso del novio de Ayuso constituye el episodio más excepcional en democracia de una institución recorrida por las polémicas y siempre bajo la sombra del intervencionismo gubernamental

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:06

Dentro de apenas dos meses el Estado de derecho español sumará una imagen inédita a su álbum de las primeras veces. En un país que, ... entre otras muchas causas, ha afrontado las condenas por el golpe del 23-F, la larga cadena de procedimientos para combatir el terrorismo de ETA y sus complicidades, el sumario por la masacre del 11-M yihadista, el enjuiciamiento de los líderes del 'procés' independentista en Cataluña o investigaciones por corrupción que han salpicado incluso a la Jefatura del Estado, el artesonado del Supremo enmarcará el inédito retrato de un fiscal general sentado en la sala no para ejercer su labor, la acusación pública, sino por estar él acusado de una actuación presuntamente delictiva. Lo nunca visto en una España que ha asistido ya a unas cuantas excepcionalidades en democracia.

