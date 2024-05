La Fiscalía atribuye al «entorno» del novio de Ayuso la filtración inicial de su acuerdo por fraude

Mateo Balín Madrid Miércoles, 22 de mayo 2024, 13:09 | Actualizado 13:51h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el archivo de la querella presentada por el empresario Alberto González Amador contra dos fiscales por un delito de revelación de secretos. El Ministerio Público ha lamentado, además, que el magistrado instructor Francisco José Goyena no dirija la investigación penal contra el «entorno» de la defensa del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó de manera malintencionada que la Fiscalía le había ofrecido un acuerdo en la causa del fraude fiscal pero que al final se retiró «por órdenes de arriba», cuando en realidad fue al contrario.

Para el Ministerio Fiscal no existe delito y reclama la inhibición de las presentes actuaciones a los juzgados de instrucción de Madrid por carecer de competencia objetiva el TSJM, «al no existir ningún indicio de criminalidad en los hechos atribuidos en la querella». El fiscal Javier Moreno asevera que se está «ante una investigación meramente prospectiva basada en simples sospechas, que no alcanzan ni de lejos la categoría de indicios y que, sin embargo, el instructor Goyena considera suficientes para proceder a ella».

En los argumentos, el fiscal esgrime que «ni la querella explica el fundamento y finalidad de esas diligencias interesadas, ni el instructor hace ningún razonamiento sobre su pertinencia, necesariedad o relación inmediata con los hechos objeto de la querella». «Es más, lo que hace el magistrado instructor en su resolución es admitir todas y cada una de las diligencias solicitadas, sin alterar una sola coma o vocablo respecto a la propia exposición de la querella», critica.

Así, lamenta que «no se tienen en cuenta ni se efectúa pronunciamiento judicial alguno en relación con los argumentos del Ministerio Fiscal» y critica que se «da prácticamente por supuesto que la filtración de los correos electrónicos» entre el fiscal Javier Salto y el abogado de González Amador y también de la denuncia interpuesta en su día y remitida a los juzgados de Madrid «ha sido obra de la Fiscalía».

«Entorno» de la defensa

Del mismo modo, le resulta «sorprendente» además que «teniendo el órgano judicial la misión de averiguar la verdad jurídica material, la investigación exclusivamente se dirige hacia miembros del Ministerio Fiscal y no hacia otras personas que hayan podido tener algún tipo de intervención en estos hechos».

Por ello, «y dado que otras personas indiciariamente implicadas en estos hechos no son objeto de investigación», el fiscal anuncia que «instará en la tramitación de este procedimiento, en su caso, la práctica de aquellas diligencias a que hubiera lugar en averiguación de los hechos, de la verdad jurídica material, que es el objetivo principal de la fase de instrucción de cualquier procedimiento penal».

En otro apartado, critica las diligencias solicitadas para que se indique quienes son los responsables de la difusión del comunicado, ya que entiende que parte «de un hecho que no considera cierto ni respecto del que exista ningún indicio: que se hubiera producido una brecha de seguridad en la Fiscalía Provincial de Madrid».

Asevera al respecto que «tal afirmación debe ser objeto de prueba y no tomada como una acrítica conclusión, pues que la filtración proviniese de la Fiscalía es una hipótesis remota respecto de la que no existen indicios suficientes». «La posible violación de seguridad pudo producirse, especialmente, en el entorno del investigado por los hechos denunciados por el Ministerio Fiscal, puesto que es donde de forma objetivamente constatable se produjo la primera filtración de los correos electrónicos remitidos para alcanzar una conformidad», por lo que entiende que «estas diligencias resultan de todo punto improcedentes».

Por último, insiste en que «ningún indicio o prueba material existe de que la filtración de los correos electrónicos fuera realizada desde el ámbito de la Fiscalía, sino que más bien parece que se hizo desde el entorno de la defensa». Así, recuerda que a las 23:00 horas del 13 de marzo pasado el diario El Mundo publicó una noticia, «contraria a la realidad», según el fiscal, sobre «el ofrecimiento por parte de la Fiscalía de un acuerdo a González y que reproducía contenidos concretos de los correos electrónicos», haciéndose eco de fuentes del «entorno» de la defensa.