El fiscal general tendrá la última palabra para ascender a Delgado al Supremo

Es una de las plazas más demandadas del Ministerio Fiscal. Se trata de la jefatura de Sala de la Fiscalía Togada (militar) del Tribunal Supremo. Un departamento que cuenta con dos fiscales jefes, un civil y un militar, pero el que figura a efectos de concursar cada cinco años es el uniformado de carrera, ya que el primero no ve sometido su puesto a concurso nunca jamás. «Es una bicoca para cualquiera», admiten desde el Ministerio Fiscal.

No es casualidad, por lo tanto, que hasta 20 funcionarios se han postulado para acceder a este sillón, entre ellos la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, que tras abandonar el cargo por motivos de salud (fue operada de la columna vertebral) ha pedido su reingreso en la carrera pero no para volver a la Audiencia Nacional, donde tienen su plaza, sino para promocionar al Supremo como fiscal de Sala a menos de dos meses de cumplir los 60 años.

El camino largo que ha tenido que seguir Delgado llega después de que el Gobierno no lograra sacar adelante en marzo pasado una enmienda en la tramitación parlamentaria de la Ley Concursal. Una norma que regula los procesos de quiebra de las empresas y que no guarda ninguna relación con el funcionamiento del Ministerio Público.

La fallida propuesta implicaba modificar la ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que cuando el puesto de fiscal general del Estado sea ocupado por un fiscal de carrera, como fue el caso de Delgado, este «adquirirá la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese». Sin embargo, la oposición frontal de los socios del Ejecutivo por esta reforma exprés que favorecía a Delgado, criticada por sus vínculos con Villarejo, dejaron en el cajón la enmienda y solo cuatro meses después, en julio, esta dimitió por los citados motivos de salud sin ascender a fiscal de Sala, la máxima categoría del Ministerio Fiscal.

Y así se ha llegado al pleno de este jueves del Consejo Fiscal, máximo órgano asesor del fiscal general. Se reúne para proponer y votar a los candidatos a ocupar las 14 plazas convocadas el pasado 1 de septiembre, entre ellas la plaza a la que postula Delgado. Otra decisión que no fuera la elección de la ex fiscal general no se contempla, ya que pese a la previsible oposición de los integrantes del Consejo Fiscal, de mayoría conservadora, la última palabra la tiene su sustituto, Álvaro García Ortiz, quien fuera su número dos.

Fuentes fiscales consultadas recuerdan, además, la regla no escrita de que quienes han ejercido como fiscal general sean elevados a la máxima categoría a propuesta del Consejo Fiscal una vez salgan del cargo. No obstante, Delgado rivaliza con otras 19 personas, algunas con mayor antigüedad y otras con mejor currículum para el puesto, y se enfrenta además a un Consejo Fiscal dominado por el sector más crítico con su gestión.

La jefatura de Anticorrupción

Las elecciones del pasado 4 de mayo conformaron una mayoría crítica, en la que se integran los seis vocales de la Asociación Fiscal (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF); frente a los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció Delgado, y los vocales natos: la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, la jefa de Inspección María Antonia Sanz, y el nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz.

En esta ocasión, el vocal electivo de la APIF, Salvador Viada, tendrá que abstenerse en la votación sobre dicha plaza porque su mujer, la fiscal anticorrupción María Teresa Gálvez, también compite por ella.

Además de Gálvez, que forma parte del equipo de fiscales de 'Púnica', al sillón de la Fiscalía Togada se postulan la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, María Belén Suárez; el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista; y los ya fiscales del Supremo Manuel Campos, Pedro Campoy, Rafael Escobar, Álvaro Redondo, Álvaro José García, Francisco Javier Muñoz, Luis Fernando Rey, Antonio Pablo Rives, Isabel Rodríguez, Olga Sánchez, María Ángeles Montes y María Isabel de las Cuevas.

Otro de los puestos a cubrir es el de jefe de Anticorrupción. Su actual titular, Alejandro Luzón, busca revalidar y rivalizará para ello con Belén Suárez, que también se ha postulado. Por otro lado, a la plaza convocada en la Fiscalía Antidroga aspiran Luis María Uriarte, ya en esta fiscalía especial, y María Ángeles Roldán, de la Fiscalía de Madrid.

Miguel Ángel Carballo, por su parte, se presenta para continuar como teniente fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, aunque también compite Marta Durantez, actualmente en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Los 14 destinos vacantes los completan la Inspección Fiscal; la Fiscalía Superior de Canarias y de La Rioja; las Fiscalías Provinciales de Granada, Málaga y Huesca; y las Fiscalías de Área de Granollers, Sabadell, Ferrol y Móstoles.