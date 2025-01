El fiscal que denunció al novio de Ayuso declaró que en los correos «no hay nada secreto»

El fiscal Julián Salto, integrado en la sección de delitos económicos de Madrid y el autor de la denuncia por presunto fraude fiscal contra la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, compareció como testigo ante el juez del Tribunal Supremo el pasado 16 ... de enero en la causa abierta contra el fiscal general por un delito de revelación de secretos.

En su comparecencia, Salto relató que las conversaciones por correo electrónico con el abogado de Alberto González Amador sobre una petición de conformidad propuesta por éste no tenían «ninguna trascendencia», ya que se trató de una simple «toma de negociación». Y añadió que el motivo por el cual remitió el 13 de marzo de 2024 los citados correos a su jefa, la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez, también investigada en la causa, fue porque en estas comunicaciones -consideró- «no hay ningún secreto ni ninguna información privada» que pueda afectar derechos fundamentales.

En su pensamiento de que no hay nada relevante en este «intercambio de mails sin ningún tipo de validez» con la defensa de González Amador, ya que los acuerdos de conformidad «se plasman el día del juicio», recordó al juez Ángel Luis Hurtado, Salto dijo que reaccionó tras conocer en boca de su jefa la «mentira» que había publicado esa misma noche El Mundo sobre el ofrecimiento del citado acuerdo por parte del fiscal, cuando en realidad fue al revés. Una versión similar al «bulo» que difundió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, a través de sus redes sociales cuando el citado diario publicó la información malintencionada, según sostienen las defensas.

Según la transcripción de su declaración en el Supremo, a la que ha tenido acceso este periódico, Salto reiteró que en realidad lo que existía con el investigado era una «conformidad sui generis» dado que el asunto no estaba aún judicializado. «No había declarado todavía el señor González Amador como investigado en esa causa y no estaban pagadas las responsabilidades civiles o consignadas (...) derivadas del presunto delito tributario», explicó.

Salto relató a preguntas del juez que en este caso concreto el asunto lo trató con el letrado Carlos Neira, y que era la tercera vez que llevaba asuntos con él de similar naturaleza. Y apostilló que este abogado le contactó «en el marco de unas diligencias de investigación preprocesales de Fiscalía pendientes de elevar la denuncia al órgano judicial». Así, insistió que no existía «una conformidad stricto sensu» dado que se iba a denunciar a otras personas, «lo que en la jerga delitos económicos llamamos los facturados, personas que supuestamente colaboran con el obligado tributario, para minorar la cuota».

El testigo añadió que hasta que el investigado «no está delante bien de la Audiencia Provincial bien del juzgado de lo penal y ratifica esa conformidad a la que ha podido llegar el letrado con el fiscal y con (...) el Abogado del Estado (...) pues es papel mojado». Por otro lado, en su declaración recalcó que en la noche en la que se produjeron los intercambios de mensajes entre la Fiscalía General y el resto de actores para hacerse con las comunicaciones que Salto mantuvo con Neira, él no habló con Álvaro García Ortiz y tan solo recibió mensajes de su jefa Pilar Rodríguez, quien le dijo que su situación fue «impecable» y que estuviera tranquilo ya que se había actuado conforme a la ley.

«Atajar la falsa información»

Ese mismo día de enero también compareció como testigo la jefa de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra, quien defendió que la actuación del Ministerio Público fue para «atajar la falsa información que nos decían que estaba trasladando» Miguel Ángel Rodríguez. Lastra relató su cruce de llamadas con el fiscal general y la fiscal jefe de Madrid la noche del 13 de marzo y aseguró que «riñó» a ésta por enviarle al propio García Ortiz los correos relativos a González Amador. «Pilar, los van a filtrar», le advirtió.

Lastra también relató la conversación que tuvo con García Ortiz en un momento en el que se encontraba «un poco quemada con este asunto tanto por la conversación previa que había tenido» con el responsable de comunicación de la Fiscalía Superior de Madrid como «por la filtración» que había habido en la Cadena SER de los correos electrónicos de la defensa de González Amador y el fiscal.

«Según cogí el teléfono, le dije Álvaro (el fiscal general) ¿has filtrado la nota? Me dijo: 'Eso ahora no importa, tienes que publicar ahora mismo la nota de prensa'» para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez, detalló Lastra. Según su versión, le dijo entonces a García Ortiz que primero se iba a «leer despacio la nota» de prensa, porque todavía no había podido examinarla «en su integridad».

La fiscal superior de Madrid también fue preguntada sobre si conocía que existiera algún protocolo para el borrado de mensajes en los teléfonos utilizados por los fiscales. Cabe destacar que desde la Fiscalía General del Estado apuntaron que García Ortiz borró los mensajes contenidos en los días clave para la filtración sobre González Amador por protocolo de seguridad y protección de datos.

«Creo recordar que, respecto a comunicaciones de teléfonos, no hay ninguna, ninguna pauta, y respecto a los correos electrónicos, lo que se sugiere es que no se almacenen en las cuentas de correos electrónicos, los correos y que se vayan eliminando los correos que ya no es necesario mantener», sostuvo.

Lastra también fue abordada sobre si hay alguna normativa que regule el cambio de teléfonos en el seno de la Fiscalía. «Bueno, cambiamos el teléfono oficial. De hecho, yo lo cambié un mes antes de ocurrir todo esto, pero porque la Comunidad de Madrid te va cambiando los terminales, pero siempre arrastramos toda la información de todos. Si cambias de terminal toda la información cómo va asociada a un login, se cambia toda la información, o sea que yo he cambiado de terminal, pero sigo teniendo, desde que soy fiscal superior de Madrid, toda la información, la misma información, aunque haya cambiado creo que dos veces de terminal», reconoció.