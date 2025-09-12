Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El acusado Enrique Arias Gil, uno de los más buscados por Europol. R. C.

Europol sitúa entre los más buscados al jefe español de una red ciberterrorista rusa

Enrique Arias Gil está acusado de integrar el grupo de hackers 'NoName057', que atacó administraciones, entes privados y la web de Interior durante las elecciones generales de 2023

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:14

Europol, la agencia de la Unión Europea para la cooperación policial, ha situado en la lista de los más buscados a Enrique Arias Gil, un ... ciudadano español de 37 años acusado de ser el máximo responsable en nuestro país del grupo ciberterrorista 'NoName057'. Se trata de la más activa plataforma de hackers rusos auspiciada por los servicios secretos del Kremlin y responsable de innumerables ataques a instituciones europeas y organismos y administraciones nacionales, sobre todo coincidiendo con las elecciones generales del verano de 2023.

