España se mantiene en 191 contagios diarios, exactamente la misma cifra notificada el viernes, a pesar de los rebrotes que sacuden toda la geografía nacional durante esta primera semana de ‘nueva normalidad’. De hecho, los nuevos focos han dejado de ser, al menos por el momento, los grandes productores de infectados para estadísticas oficiales, que este sábado encabezaron las dos comunidades que desde el inicio han sido azotadas con fuerza por la Covid: Cataluña, que comunicó 72 contagios, y Madrid, con 36. Las dos autonomías que esta semana están sufriendo con más fuerza los temidos rebrotes, Aragón y Andalucía, se situaron por detrás en el ránking de nuevos casos con 28 y 18 positivos respectivamente.

No obstante, y aunque los nuevos focos no irrumpieron con fuerza en las tablas diarias de Sanidad, lo cierto es que los parámetros de este sábado no son buenos y confirman que la pandemia ya no solo no está en retroceso sino que pudiera ser que tampoco se hallara en un periodo de estancamiento tal y como ha defendido esta semana el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

Y es que son ya varios los indicadores que apuntan que la expansión del coronavirus habría tomado nuevos bríos en las dos últimas semanas. Es cierto que el departamento que dirige Salvador Illa solo sumó este sábado 191 nuevos casos, pero el escrutinio detenido de las estadísticas totales oficiales revela que en las últimas horas la cifra de positivos desde que comenzara la actual crisis sanitaria ha pasado de 247.905 a 258.469. O sea 564 de aumento interdiario.

Sanidad solo suma tres fallecidos a las estadísticas en las últimas horas