El PSOE y ERC pactan los equipos para la investidura de Sánchez

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, mantuvieron ayer jueves un encuentro de forma discreta para abordar la cuestión, según informan fuentes de Esquerra, cuya abstención es clave para facilitar la investidura y que pone como condición una mesa de diálogo sobre Cataluña.

El PSOE estará representado por Lastra, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, y una tercera voz que, según las fuentes consultadas, podría ser el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, o la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Por parte de ERC formarán parte del equipo el propio Rufián, la portavoz y secretaria general adjunta del partido, Marta Vilalta, y el presidente del consell nacional de los republicanos, Josep Maria Jové.

Los socialistas han comenzado este viernes la consulta a sus bases sobre si aprueban el preacuerdo para un gobierno de coalición con Unidas Podemos, que hará lo propio a partir de mañana, mientras que ERC preguntará a su militancia el próximo lunes sobre el papel que deben adoptar en la investidura.

"¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?" es la pregunta que ERC someterá a votación.

La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, no ha querido pronunciarse en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la condición de ERC y ha dicho que el Gobierno siempre ha mantenido la posibilidad, "y además lo ha ejercido", de que haya "diálogo dentro de la Constitución y dentro de la ley".

Celaá, que ha defendido el acuerdo con Unidas Podemos ante la "autoexclusión" de los partidos de derecha, ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para que faciliten la investidura y la formación de un Gobierno, porque el país "lo necesita".

Críticos de Esquerra, el colectivo Primer d'octubre, han animado a las bases republicanas a rechazar la investidura y han afirmado que el partido sólo debería facilitarla si hay por parte del PSOE una aceptación de la mesa de negociación por escrito, que incluya el respeto explícito al derecho de autodeterminación.

También desde el independentismo JxCat ha reclamado a Sánchez que la mesa de diálogo tenga "un mínimo de veracidad" y reconozca a interlocutores como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia en Bélgica.

Mientras el Gobierno acusaba a la derecha de "autoexcluirse" de cualquier negociación, el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha reprochado a Sánchez no haber querido ni siquiera atender la llamada de Pablo Casado la noche electoral "porque no quería saber nada del PP".

"Desgraciadamente para los españoles, no hay ninguna otra opción que esté en la cabeza de Sánchez", se ha lamentado.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha mostrado su preocupación por el preacuerdo de PSOE y Unidas Podemos, pero esta vez se ha mostrado dispuesta a "escuchar" y a "ayudar si se dan las condiciones" en la investidura.

Oramas ha afirmado que hay tiempo para dialogar y sumar y se ha preguntado si Sánchez no tiene un plan B o C, que sea alternativo al preacuerdo con Podemos. "No sería ético ni posible ir a unas terceras elecciones porque no se hayan caminado todos los caminos posibles", ha afirmado. EFE

