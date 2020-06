El PP apoya el decreto de normalidad “para mejorarlo”

Ana Pastor ha apostado por que este decreto abra la puerta a un pacto de estado por la Sanidad que incluya reformas estructurales y a que se hable de esta materia no sólo cuando hay epidemias o pandemias.

"Esto no es tema de competencias, es de salud pública. Sean generosos de una vez y doten al Ministerio de Sanidad de instrumentos necesarios para hacer una verdadera política nacional", ha reivindicado la portavoz.

Por un lado, Ana Pastor ha reivindicado que mediante esta norma el ministro de Sanidad "siga siendo autoridad máxima de sanidad pública en el país", para tomar decisiones si es necesario. "Se quita usted del medio, no quiero ser maleducada, y les pasa todo a las Comunidades", le ha dicho a Illa.

La vicepresidenta del Congreso y portavoz del PP en la comisión para la reconstrucción del país tras la pandemia, Ana Pastor, ha explicado que su partido apoya el decreto ley de medidas para la nueva normalidad tras el estado de alarma con el objetivo de mejorarlo en el Parlamento, ya que su contenido es "exiguo" y su partido está "para ayudar en bien de la salud pública del país" . Dicho esto, ha acusado al Gobierno de no haber "acertado" durante la pandemia porque "una parte" de lo ocurrido "podía haberse evitado".

“No han acertado”.

La dirigente 'popular' ha agradecido a Illa el trabajo que ha realizado desde el Ministerio, pero ha agregado que "en buena parte no ha acertado, aunque no ha sido por mala fé". "Lo digo por todos los que han sufrido, los que no están, los sanitarios y todos los que han padecido esta pandemia y este terrible virus", ha añadido.

Ha censurado que en el decreto que ha presentado el Gobierno se "oculta" la fecha del 30 de enero en la que la Organización Mundial de la Salud lanza una alerta de emergencia sanitaria que el Ejecutivo "minimizó". Ha añadido que ha "sobrado propaganda" sobre la acción del Gobierno y ha faltado responsabilidad, a su juicio.

Desde esa fecha de enero, ha continuado, se pudieron tomar medidas sobre vuelos internacionales, compra de material sanitario o uso de mascarillas. "Hay que saber asumir responsabilidades", ha recalcado la portavoz, "decir que no tienes otra opción es librarte a tí mismo de responsabilidad".

Pastor ha concluido que una parte de lo que ha ocurrido "podía haberse evitado" y que "no es por casualidad" que España presente de los mayores números de profesionales sanitarios contagiados o de fallecidos por cien mil habitantes. "Sí, a mi juicio y humildemente, una parte se podía haber evitado", ha dicho.