El nuevo Parlament catalán, antes del 20 enero

El número dos de la lista de Cs por Barcelona y portavoz Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha hecho esta reflexión dos días después de las elecciones autonómicas en las que su formación fue la más votada, pero los independentistas de Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP vuelven a sumar mayoría absoluta.

En este contexto, Ciudadanos, la formación ganadora del 21D, esperará a ver qué hacen los independentistas antes de decidir sus próximos pasos en Cataluña, porque dudan de que los candidatos "en prisión o huidos" en Bruselas puedan ejercer sus funciones y advierten que su mayoría no es "holgada".

No obstante y según las fuentes consultadas, el Gobierno no quiere apurar plazos y habla de constituir el nuevo Parlament "dos semanas después de Reyes", es decir, antes del 20 de enero.

Para Cs, es "evidente que un presidente fugado de la justicia no puede tomar posesión de su cargo, ni ejercer el cargo de presidente de la Generalitat".

Por su lado, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha opinado que, "pasados dos días de la jornada electoral, Ciudadanos tiene la obligación de reivindicar el derecho a gobernar Cataluña como lista más votada".

A través de su cuenta de Twitter, el líder popular ha añadido que, "si todos queremos cicatrizar las heridas del 'procés', empecemos por respetar las normas democráticas".

Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, ha escrito este sábado un tuit dirigido a Carles Puigdemont en el que le dice que "la ciudadanía le ha restituido a usted como president" y que le esperan "para que comande la Generalitat junto con el vicepresidente Junqueras".

"President Puigdemont, la ciudadanía ha restituido democráticamente al Govern legítimo y a usted como president. Le esperamos para que comande la Generalitat conjuntamente con el vicepresidente Junqueras. No tenga ninguna duda de que es lo que habría hecho Francesc Macià", ha escrito Tardà.

De hecho, Junts per Catalunya tampoco piensa en ningún otro dirigente para president, pese a estar aún en Bruselas huido de la justicia española tras la declaración unilateral de independencia.

Según ha dicho a Rac1 la jefa de campaña y candidata número 10 de la candidatura por Barcelona de JxCat, Elsa Artadi, que se ha descartado ella misma como posible presidenciable, existen incógnitas sobre si Puigdemont podría ser investido presidente de la Generalitat en el extranjero y ha dicho que "no nos podemos precipitar ahora. No podemos avanzar cosas que no tenemos resueltas. Contemplamos todos los escenarios".

"Todas nuestras opciones pasan por el president Carles Puigdemont. Derrotar el 155 pasa por restituir la situación de antes de su aplicación", ha señalado Artadi, que ha explicado que ella se ha presentado a estas elecciones "para restituir el presidente de la Generalitat y el Govern legítimo. Ningún otro objetivo".

Por su parte, el exvicepresidene de la Generalitat y cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho que se pone al servicio "de la libertad y la justicia social, de la democracia y de una sociedad que tiene el derecho a ser lo que quiera si así lo quiere una mayoría de sus ciudadanos".

En el primer tuit que emite tras las elecciones del jueves, desde la cárcel de Estremera (Madrid) donde permanece ingresado desde el pasado 2 de noviembre acusado rebelión y otros delitos, Junqueras agradece el apoyo recibido "por vuestro compromiso y calor".

"Nos ponemos al servicio de la libertad y de la justicia social, al servicio de la democracia, al servicio de una sociedad que tiene el derecho a ser lo que quiera si así lo quiere la mayoría de sus ciudadanos", ha señalado Junqueras.