El no de ERC y Ciudadanos complica el camino del Gobierno de coalición

El PSOE intentará este jueves el acercamiento con ERC en una reunión de la portavoz socialista, Adriana Lastra, con el de Esquerra, Gabriel Rufián, en el Congreso.

No obstante, desde este partido el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho que Esquerra está instalada por ahora en el no a la investidura y ha advertido de que no piensan plantearse la abstención hasta que no se abra una mesa de negociación sobre Cataluña.

Y en Ciudadanos, el secretario general en funciones, José Manuel Villegas, ha dejado claro que votarán no a la investidura y ha ofrecido una fórmula alternativa a tres (PSOE, PP y Cs) sobre un decálogo de reformas.

Con estas dos negativas ha afrontado el PSOE el primer día de contactos para alcanzar apoyos a la investidura tras la firma del preacuerdo para un Gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Contactos que irán paralelos a las negociaciones que continuarán entre socialistas y Podemos y que tienen que derivar en un Ejecutivo de ambos partidos.