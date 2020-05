El Gobierno estudia ahora cómo acelerar la desescalada en zonas rurales

Tema central.

Responsables de Moncloa explicaron que las demandas de permitir un mayor alivio en los núcleos no urbanos fue uno de los temas centrales de la reunión que Sánchez mantuvo con los presidentes autonómicos este domingo. No obstante, dos comunidades en particular han abanderado desde hace semanas la reclamación de que se trate de manera independiente a las comarcas menos azotadas por el coronavirus. Se trata de Asturias y Aragón, que tienen zonas en las que directamente no ha habido casos o hace más de un mes que se dio por resuelta la última infección.

El Gobierno hasta ahora había rechazado de plano estudiar acelerar la desescalada en zonas tan pequeñas con el argumento principal, repetido hasta la saciedad por el propio Illa, de que no había forma de garantizar la «estanqueidad» de estos municipios o comarcas para que no entraran personas foráneas con infecciones, atraídas, principalmente, por los beneficios que lleva el desconfinamiento. El único guiño a la ‘España vaciada’ hasta ahora había sido no imponer franjas horarias de salida a los diferentes grupos de población para los residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Los responsables del Ejecutivo no acertaron a explicar este domingo qué ha cambiado en los últimos días para que ahora Sanidad se abra a estudiar un cambio de criterio tan profundo, ya que la capacidad asistencial en esas zonas sigue siendo la misma que a principios de este mes de mayo.