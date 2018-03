El Congreso da un paso más para derogar la prisión permanente revisable

Pero que no es más que un paso adelante en la tramitación hacia la derogación de la prisión permanente, porque ahora se abre un trámite de enmiendas parciales al articulado cuya duración es una incógnita y que, como ha dejado entrever el impulsor de la iniciativa, Mikel Legarda ( PNV ) hará que no se vuelva a hablar de este polémico asunto durante un tiempo.

Lo ha hecho cuando ha leído unas palabras de la madre de Gabriel, al descalificar la actitud del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, tras el regalo de una bufanda que le hizo Patricia Ramírez y al asegurar que sintió "vergüenza" por unas palabras de Rafael Hernando (PP) durante la jornada de la capilla ardiente del pequeño.

Pero sobre todo cuando ha dicho: "Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA, con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel".

Su discurso ha elevado la tensión en Ciudadanos que les había pedido "no legislar en caliente" y más todavía al PP cuyo diputado Jose Antonio Bermúdez de Castro había apuntado previamente a los socialistas cuando ha dicho: "No me contesten solo a mi, al PP, miren también arriba a la tribuna y convénzanles a ellos".

Más tarde, incluso los familiares de los asesinados han calificado de "lamentable" las alusiones del PSOE a Gabriel.

"Estoy apesadumbrado y triste después de que se haya desenterrado a una víctima inocente (...) Ha sido doloroso, no esperaba que se hiciera alusión a Gabriel", ha dicho Juan José Cortes a los medios en una comparecencia junto al resto de los padres y la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella.

Los familiares no han mencionado a Podemos pero este grupo sí que ha entrado en el juego cuando, dirigiéndose a los padres, ha dicho que "desde la política nos debemos a ellos, al respeto a sus opiniones y su duelo" pero que no iban a pedir perdón por pensar que nuestro sistema de justicia tiene que tener un fin reinsertador".

Al término de la sesión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido con ellas antes de lamentar ante los medios que no es una buena noticia que algunos partidos intenten derogarla.

"Para mí no es una buena noticia, pero creo que no es una buena noticia para ningún español", ha señalado Rajoy, mientras que instantes después ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el que ha fijado posición al avanzar que el PP intentará que este proyecto no salga adelante durante el trámite de comisión.