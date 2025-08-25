Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los detenidos en operaciones antiyihadistas dirigidas por un juzgado de la Audiencia Nacional. EFE

Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024

En el medio centenar de operaciones policiales desde enero han sido arrestados ocho menores radicalizados, que consumen más contenidos violentos en redes sociales

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:14

Vallfogona de Balaguer, un pueblo de apenas 2.000 habitantes ubicado en la comarca ilerdense de la Noguera, fue escenario el pasado lunes de la ... última operación antiyihadista en el país ordenada por un juzgado de la Audiencia Nacional. Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en delitos terroristas, en este caso adoctrinamiento y colaboración. Tras un año y medio de investigación en secreto, los agentes de la Policía Nacional con la ayuda de sus homólogos marroquíes, la DGST, actuaron tras determinar el elevado nivel de radicalización de los dos arrestados -uno ingresó en prisión tras comparecer ante el juez- y su consumo prolongado de material yihadista.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote
  2. 2 Dos bebés y ocho niños, rescatados en un cayuco en Arguineguín
  3. 3 Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera
  4. 4 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  5. 5 Un hombre fallece ahogado en Lanzarote
  6. 6 Ofensiva total con Viera y Lukovic
  7. 7 La viñeta de Morgan de este lunes 25 de agosto
  8. 8 Los meses con más olas de calor en Canarias son agosto, septiembre y octubre
  9. 9

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  10. 10 Una luz en el duro camino de la fibromialgia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024

Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024