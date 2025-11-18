Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Villar del Humo. R. C.

Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa

El alcalde del pequeño pueblo de Villar del Humo tenía una plantación con 215 plantas

J. M. L.

Cuenca

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

La Guardia Civil ha detenido al alcalde de Villar del Humo (Cuenca), César Saiz Martínez, por un presunto delito contra la salud pública al haber hallado en su vivienda una plantación de marihuana. Su detención se ha producido dentro de una operación antidroga que sigue abierta.

En el registro efectuado en su domicilio particular, los agentes han encontrado 215 plantas de marihuana y cogollos preparados para su venta. César Saiz Martínez gobierna por mayoría absoluta en este pequeño pueblo de la Serranía Baja de Cuenca desde las elecciones municipales de 2023 en las que encabezó la lista del PP aunque no milita en este partido que ahora pedirá que entregue su acta de concejal sin esperar a que el procedimiento judicial finalice.

El alcalde ahora detenido consiguió vencer por mayoría absoluta arrebatando el bastón de mando al PSOE pues obtuvo 75 votos frente a 60 del PSOE, lo que se tradujo en una corporación municipal compuesta por cuatro concejales populares y uno socialista.

Su detención ha causado gran sorpresa en este municipio de 176 habitantes famoso por sus pinturas rupestres y porque sus calles están encajonadas entre meandros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  2. 2 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  3. 3 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  4. 4 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  5. 5 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  6. 6 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  7. 7 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
  8. 8 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  9. 9 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  10. 10 Sorprendente explosión demográfica de viejas en las coladas submarinas del Tajogaite

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa

Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa