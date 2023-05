Desokupa se queda muy lejos de tomar la Bonanova, en Barcelona

Cristian Reino Barcelona Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Arderán las calles», «tomaremos la Bastilla». El desalojo a las bravas de dos locales okupados en el barrio de la Bonanova, en la zona más acomodada de Barcelona, se había anunciado como la madre de todas batallas contra el movimiento okupa. Pero al final se quedó en nada. Ni hubo asalto a la fuerza ni desalojo. Hubo tensión, enfrentamientos entre manifestantes y la Policía y algún herido leve. Pero Barcelona no ardió en llamas. En el arranque de la campaña electoral, estaban convocadas dos manifestaciones frente a frente en el entorno de dos casas okupadas, la Ruina y el Kubo, dos inmuebles que están juntos, que son propiedad de la Sareb y que están ocupados desde 2019 y 2016, respectivamente. Los Mossos desplegaron un amplio dispositivo policial. Cerraron por completo la plaza en la que están los dos locales y su función fue tratar de evitar que chocaran las dos manifestaciones, la del movimiento okupa y la de los vecinos hartos de inquilinos que no pagan por su vivienda. Los cerca de 400 agentes lograron su objetivo. Las dos manifestaciones no se cruzaron y estaban separados por un amplio cordón policial y 100 metros de plaza.

La empresa Desokupa, una especie de cuerpo parapolicial relacionado con la ultraderecha y conocido por sus métodos expeditivos, empleando coacciones para desalojar ocupas y que en Cataluña ya ha sido contratado por algún municipio, había caldeado el ambiente, amenazando con desalojar los inmuebles a las bravas. Advertía con enviar 50 trabajadores para expulsar a los okupas. Estos habían alertado que responderían y que se defenderían con uñas y dientes. La veintena de habitantes de los dos inmuebles, de hecho, están atrincherados con material de obra para impedir la entrada externa. Ayer esperaban con cascos de moto y palos de hockey. Han convertido los locales en fortalezas. Desokupa desistió de entrar por la fuerza, en parte porque los Mossos habían advertido a la empresa de que no lo permitirían, porque el desalojo solo lo pueden ejecutar las fuerzas policiales por orden judicial. Los Mossos habían avisado además a la Fiscalía por si Desokupa podía incurrir en algún delito. El Govern de ERC, como responsable de la Consejería de Interior, se la juega en este conflicto, pues una actuación expeditiva de la Policía catalana en plena campaña es insoportable entre su parroquia. Al cierre de esta edición había un herido leve en el enfrentamiento con porras y los antifascistas. El líder de la empresa, Dani Esteve, presumió por haber reventado las elecciones en Barcelona. Ese era su propósito. La Ruina y el Kubo han saltado a la primera plana en plena campaña electoral. No han sido centros muy conflictivos para los vecinos estos últimos años, pero con la cercanía de las elecciones la situación se ha radicalizado. Los procesos judiciales para su desalojo están en curso. Hay dos causas abiertas en juzgados de Barcelona. Uno está más avanzado que el otro. Ayer mismo, un juzgado rechazó las medidas cautelares reclamadas por la Sareb para ejecutar el desalojo. El pasado mes de marzo, se tenía que haber producido la primera entrada de la Policía, pero se paralizó hasta que la orden judicial incluya los dos locales. Algunos han tenido interés en situar la cuestión de la okupación en el centro del debate electoral. Ciudadanos, Vox y Valents (una UPN a la catalana) han apoyado las protestas antiokupas. Aunque ayer evitaron su presencia. Presentan Barcelona como la Meca squatter. La más perjudicada puede ser la propia alcaldesa, Ada Colau, que en el pasado perteneció al colectivo okupa. Jaume Asens, jefe de filas de los comunes en el Congreso, era el abogado de cabecera del movimiento. Llueve sobre mojado. Barcelona es la capital española de la ocupación. Según datos del Ministerio del Interior, una de cada tres casas okupadas en España está en la provincia de Barcelona, con la ciudad condal al frente. Hay dos edificios icónicos de este colectivo. Can Vies y los cines Princesa. En ambos, los desalojos dejaron imágenes de batallas campales, fuego y lucha callejera. Can Vies fue una victoria del colectivo, pues tras incendiar las calles durante cuatro noches, consiguió que el Ayuntamiento se echara para atrás y desistiera de derribar el inmueble. Estos días, Can Vies, como centro social autogestionado, celebra su 26º aniversario.