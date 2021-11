Correa afirma que las «grandes» constructoras le llamaban para conseguir obra pública

Francisco Correa, cabecilla confeso de la 'trama Gürtel', ha respaldado este miércoles ante el tribunal juzgador el escrito de confesión que remitió a la Fiscalía Anticorrupción. El empresario, que cumple en la actualidad una pena de prisión, ha descrito a a la fiscal la dinámica de adjudicaciones irregulares seguida en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), dirigido entre 1999 y 2009 por el popular Arturo González Panero, conocido por la red corrupta como 'El Albondiguilla'.

El acusado, para el que la Fiscalía pide 76 años y siete meses de prisión, ha sido el primero de los acusados en declarar en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. En la sesión de este miércoles, una vez finalizadas las cuestiones previas marcados por la confesión de 17 de los 24 acusados, Correa ha explicado que él era el encargado de canalizar el amaño de contratos con empresas consideradas «amigas» y de entregar el dinero que se repartían al regidor de Boadilla.

«Salía a concurso una obra en el ayuntamiento y yo, por mi relación con algunos empresarios, me contactaban y me decían estoy interesado. Yo, por la relación que tenía con ellos hacía de lobby y, si conseguíamos la adjudicación, me aportaban la comisión correspondiente», ha admitido.

En ese trámite, Correa trataba de forma directa con el entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda, Tomás Martín Morales, y con 'el Albondiguilla' para «intentar que la adjudicación fuera directa» al empresario que era el candidato que él mismo había ofrecido. «Si estaba dentro de las cualidades se adjudicaba, me aportaban el dinero y yo lo llevaba al ayuntamiento», ha detallado.

En el marco del interrogatorio, la abogada del Estado Rosa María Seoane le ha preguntado por el destino final de los fondos conseguidos y el líder de la Gürtel ha indicado que «no los repatriaba» (Suiza fue el destino de su fortuna obtenida con la corrupción). Además, en respuesta a la representación del Ayuntamiento de Boadilla, que ejerce como acusación popular, ha negado haber intervenido en la planificación de pliegos por parte de las empresas candidatas a las adjudicaciones. Así, ha insistido en que él solo recibía llamadas para hacer «el lobby».

La llamada de Del Rivero

En este sentido, ha negado haber mediado para fijar el monto de los contratos y ha subrayado que «los precios los fijaba el ayuntamiento». Preguntado si sabía cómo el alcalde González Panero se aseguraba de que el contrato fuera adjudicado, ha asegurado desconocer el «procedimiento interno». «Yo lanzaba los proyectos y me dedicada a otro tema. Los detalles societarios nunca he entrado en ello. No es que no quiera contestar, es que no lo sé», ha señalado a la acusación popular.

Preguntado por el resto de acusaciones sobre si en algún momento llegó a propiciar la necesidad de licitar un concurso teniendo previamente un cliente, Correa ha sido tajante: «Nunca jamás». «Al revés, cuando salía un concurso me solían llamar las empresas, sobre todo las grandes, no lo voy a comentar aquí», ha dicho, aunque ha llegado a señalar una llamada del expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis Del Rivero.

Al respecto, ha precisado que él seleccionaba a las empresas que le llamaban. «En el caso que he puesto antes de la parcela de Boadilla, me llamó Luis del Rivero, y yo se la ofrecí a (José Luis) Ulibarri (también procesado). Nunca he tenido dos candidatos. Me parecía amoral», ha dicho.

Asimismo, a lo largo de la declaración, varias de las acusaciones se han interesado en saber si se destinaron fondos a alguna campaña del PP de Boadilla. «A lo mejor pongo campaña de Boadilla y no era para Boadilla, sino para otras cosas. No lo sé. A lo mejor me lo quedaba yo y decía 'pon campaña», ha indicado. A preguntas de su abogado sobre si durante el tiempo que mantuvo relación con las autoridades del consistorio, alguno le solicitó que el dinero pudiese ir al PP, al margen de las campañas, Correa ha dicho que no.

"Excelente relaciones públicas"

El siguiente en declarar fue el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, considerado número dos de 'Gürtel'. El acusado ha descargado gran parte del peso de la trama en Correa, al que ha descrito como un "excelente relaciones públicas" que se encargó de cerrar las adjudicaciones irregulares, ya que tenía "acceso, sobre todo", a los dirigentes populares. "Correa se ganó por sí mismo en su día la cuenta del PP a nivel global. Siempre ha sido un excelente relaciones públicas", ha asegurado Crespo, detallando que era una persona cuya "capacidad de influencia" hizo encajar todas las piezas.

Este miércoles también ha declarado el considerado contable del Grupo Correa, José Luis Izquierdo. Se ha escudado en que realizaba una administración "auxiliar" en muchos aspectos, con especial hincapié en el término "auxiliar". Ha asegurado que "siempre" se le dictaba e indicaba qué hacer. "Yo nunca tenía potestad ejecutiva", ha dicho tras insistir en que cumplía "órdenes directas". Además, ha negado haber conocido a varios de los empresarios que ahora figuran como acusados en el procedimiento, entre ellos José Luis Ulibarri, directivo de la constructora UFC SA, y José Luis Martínez Parra, vicepresidente de Teconsa.