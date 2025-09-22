Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del pleno del Tribunal Constitucional. EFE

El Constitucional cierra la puerta al intento de Cerdán de anular su encarcelamiento

Los magistrados consideran por unanimidad que el escrito de la defensa no tiene trascendencia jurídica para su tramitación

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:54

El Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto este lunes por unanimidad de sus magistrados inadmitir el recurso de amparo presentado por el exsecretario de Organización del ... PSOE, Santos Cerdán, contra su entrada en prisión provisional el pasado 30 de junio por su presunto papel director en la trama del 'caso Koldo', que investiga el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

