La consejera Pradas, a la jueza de la dana: «De la barrancada del Poyo fui consciente a las 21 horas»

Héctor Esteban Valencia Viernes, 18 de abril 2025, 07:22 | Actualizado 08:15h.

La exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, aseguró durante su declaración como investigada ante la jueza de la dana que durante toda la tarde no hubo ... información sobre la crecida de la rambla del Poyo. Pradas, que defendió que estaba al frente del operativo junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, señaló que en el Cecopi, donde ella sí estaba de manera presencial y la delegada no, no fueron sabedores de la «barrancada» en el cauce del Poyo durante toda la tarde: «Fuimos conscientes de lo ocurrido a las 21 horas».

Hasta ese momento, según se desprende la declaración de Pradas que refleja Las Provincias, toda la información fue bastante confusa. La exconsellera apunta que antes de reunir al Cecopi, sobre las 16:44 horas empezaron a llegar noticias a través de la CHJ del peligro que se vivía en el embalse de Forata: «Podía colapsar». A las 17:30 horas llegó una alerta hidrológica sobre la situación de los ríos Magro y Júcar. Nada del Poyo. Pradas apuntó que hubo una nueva notificación sobre un cambio de escenario en la presa de Forata porque la CHJ preveía que en un plazo de 13 horas el embalse alcanzararía la cota de 388,49, lo que implicaba un vertido por coronación y apertura de compuertas. A esa hora, a partir de las cinco y media de la tarde del 29 de octubre, la consejera insistió ante la jueza que toda la información que llegaba al Cecopi era sobre el embalse de Yátova, y que nadie aportó datos sobre la situación del Poyo. «Fue muy tarde cuando avisaron por la CHJ -no especifica la hora, aunque el correo sobre el caudal del Poyo a un paso de 1.683 metros cúbicos por segundo por el aforo de Riba-roja es de las 18:43 horas- por mail a la Generalitat Valenciana y no al Cecopi, cuando la 'barracanda' ya se había producido. Fuimos conscientes de los ocurrido sobre las 21 horas», señaló en su declaración. Una hora que es posterior al mensaje Es-alert, que se remitió a la ciudadanía a las 20:11 horas de la tarde del 29 de octubre para que tratara de ponerse a salvo. Noticia relacionada El frenesí telefónico de la consejera Pradas el día de la dana Para argumentar su declaración señaló que la que era su jefa de gabinete, Silvia Soria, es de de Benetússer, por lo que de haber sabido lo que pasaba en la rambla del Poyo hubieran avisado, y que también estaba en la reunión una persona de Paiporta que tampoco avisó porque no tenían un conocimiento real de la situación. Pradas desmintió también ante la jueza que hubiera una información continuada sobre la situación del Poyo: «Desde las 16:13 hasta las 18:43 no llegó información ni valoración de los caudalímetros del barranco del Poyo. El SAIH es un sistema de la Confederación, que la propia web dice que no tiene efectos legales y no se pueden tomar esos datos para tomar ninguna medida». La exconsellera apuntó que son los ingenieros los que tienen que traducir esos datos «en peligrosidad, posible desbordamiento y que no avisaron a priori ni cuando estaba pasando». Sobre la alerta hidrológica del Poyo a las 12:20 horas sí tenía conocimiento porque se comentó, de la misma manera que luego se trasladó lo de las tres bajadas consecutivas del caudal, pero que a partir de ese momento nadie más comentó nada y que en el Cecopi sólo se tuvo noticias de la catástrofe causada por la rambla a las 21 horas: «No me avisaron en ningún momento que el barranco se podía desbordar». Pradas defendió en su declaración que en la sala no se verbalizó en ningún momento la crecida de la que informa la Confederación a las 18:43 horas.

