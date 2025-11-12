Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: suspendidas las clases en la mayoría de las universidades
Elma Saiz y Antón Costas, durante la presentación del informe. EP

El CES considera que la llegada de inmigrantes impulsa la innovación y la productividad

El 19% de los residentes en España ha nacido en el extranjero, según un informe encargado por el Ministerio de Migraciones

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:06

Comenta

El impacto de la inmigración en España es «muy positivo en términos económicos y laborales», según certifica el Consejo Económico y Social (CES) en su ... último informe, que subraya que la tasa de actividad de la población extranjera es mayor que la de los autóctonos. Durante la presentación del 'Informe sobre la Realidad Migratoria en España: Prioridades para las Políticas Públicas', Antón Costas, presidente de esta institución, en la que participan los empresarios y los sindicatos, ha destacado que los flujos migratorios impulsan «el emprendimiento, la innovación y la productividad a medio y largo plazo».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  3. 3 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  4. 4 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  5. 5 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  6. 6 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  7. 7 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
  8. 8 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  9. 9 Los centros educativos canarios se preparan para pasar a las clases online por la borrasca
  10. 10 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El CES considera que la llegada de inmigrantes impulsa la innovación y la productividad

El CES considera que la llegada de inmigrantes impulsa la innovación y la productividad