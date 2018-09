Casado rechaza que Sánchez le diga a los jueces «lo que tienen que hacer» en Cataluña

Pablo Casado recomienda al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "aprenda de la historia" porque en Quebec, tras dos consultas el "independentismo encalló", pero el "empobrecimiento" que provocó " "aún no se ha resuelto".

Así se ha pronunciado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, después de que Sánchez haya defendido desde Montreal (Cánada) una "solución política" para Cataluña y haya señalado que España tiene que aprender de la experiencia de Quebec, porque hay que responder con la política a una crisis política.

Casado ha explicado que "no se puede comparar" Cataluña con la configuración de un país como Canadá, que tiene un sistema jurídico "muy en la línea del Reino Unido", donde "no hay Constitución y no está legislado ni prohibido que haya una consulta por la autodeterminación", algo que "en España está muy claro".

El líder del PP ha destacado el "emprobrecimiento" que llevó a Quebec el independentismo, con una salida de empresas que "ya fue irremediable" y "pérdida de peso político y económico irreversible". "Por tanto, si Pedro Sánchez se convierte en aliado de los que están destrozando Cataluña tiene un gran problema", ha manifestado, para pronosticar que seguro que pronto van a poner encima de la mesa una posible propuesta de bicapitalidad.