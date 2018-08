Casado no se plantea dimitir por su máster

Casado, quien ha retrasado su viaje a Colombia para comparecer ante los medios de comunicación esta mañana, se ha mostrado absolutamente tranquilo y ha insistido en que no tiene ningún tipo de responsabilidad en este caso, por lo que confía en que el Supremo no llegue a imputarle.

Dará «todas las explicaciones»

Por eso, ha asegurado que dará todas las explicaciones que le pidan con respecto al máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos , pero no ve que haya ninguna razón para dimitir y tampoco para cuestionar su liderazgo al frente del PP , a cuyos miembros también ha mandado un mensaje de tranquilidad, tras dos semanas de su elección como presidente del partido.

"Lo que me han hecho a mí, no se le ha hecho a nadie en este país", ha recriminado.

Posible inhabilitación

No recurrirá el auto de la jueza

En todo caso, Casado, quien no se plantea recurrir este auto de la jueza, ha iniciado hoy su viaje previsto a Bogotá para asistir a la toma de posesión del presidente Iván Duque también con la tranquilidad de que la decisión del Supremo sobre su máster no será previsiblemente hasta el próximo mes de septiembre, según fuentes jurídicas consultadas por Efe.

Mientras, desde el resto de partidos políticos no han tardado en producirse las reacciones ante la nueva situación del caso, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha considerado hoy que Casado debería "dar explicaciones a los ciudadanos " ante la posibilidad de que el Supremo lo investigue.

Para la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, está claro que Casado "no es un representante político digno" para la España actual porque "no representa ni la transparencia, ni la decencia" y no forma parte de una "derecha moderna", en la que los ciudadanos puedan mirarse.