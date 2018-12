Casado exige al Gobierno que ilegalice a Arran y los CDR

Casado ha criticado también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Sánchez no se da cuenta de que no se puede dialogar con aquellos que quieren destruir tu país (...) Señor Sánchez, no hay nada que dialogar con los independentistas de Cataluña. Aproveche su visita a Barcelona para decirles qué día empieza a aplicarse el 155, en qué momento se toma el control de los Mossos d'Esquadra y en qué momento se va a empezar a tomar las cuentas de la Generalitat", ha dicho.

En cuanto a la celebración del Consejo de Ministros el próximo 21 de diciembre en Barcelona, el máximo responsable del PP ha denunciado que se movilice a la Policía Nacional "como si fuera un partido de fútbol", y ha abogado por que el Ejecutivo "tome el control de los Mossos".

Casado, que ha recalcado que sólo el Partido Popular puede frenar el avance del independentismo, ha asegurado que Sánchez se ha comprometido a aprobar "lo que venga del Parlament de Cataluña".

"Me cargo la soberanía nacional, me cargo la Constitución, me cargo las Cortes españolas, es decir, me subordino a lo que diga el 20 % sobre el todo (...) Es de extrema gravedad", ha apuntado.