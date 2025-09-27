La Casa Blanca publica una foto de Trump y Melania con el Rey cuatro días después de su encuentro

La Casa Blanca ha publicado este sábado una fotografía de Donald Trump y su esposa, Melania, con Felipe VI. La imagen fue tomada hace cuatro ... días, el 23 de septiembre, durante una recepción que organizó el presidente de Estados Unidos en el hotel Lotte de Nueva York, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tras su discurso ante la ONU, Trump mantuvo encuentros bilaterales con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, o el presidente de Argentina, Javier Milei. Tras estas reuniones, el dirigente norteamericano se fotografió, entre otros, con Felipe VI.

En su discurso ante la ONU, el Rey pidió no «mirar para otro lado» ante los ataques de Israel contra la población palestina. «Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional». Horas antes, desde el mismo atril, Trump mostró su apoyo rotundo al Gobierno de Benjamín Netanyahu.