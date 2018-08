Carmen Montón: «Las menores en riesgo deben poder abortar sin permiso»

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha afirmado, en una entrevista para el diario El Mundo, que está a favor de que las mujeres de 16 a 18 años en riesgo de maltrato familiar puedan volver a abortar sin el conocimiento de sus padres. «En mi tesis está defender los derechos sexuales y reproductivos, y siempre en las mujeres más vulnerables, en desarraigo, desamparo o riesgo de maltrato».

Respecto a si cabe la «objeción de conciencia» en las farmacias en cuanto a la píldora del día después, Montón ha explicado que «es más interesante que [la píldora] tenga un acceso gratuito en los centros sanitarios. Que esté en las farmacias, pero que lo público garantice un acceso gratuito rápido». También ha dejado claro que las farmacias no se podrán negar a vender la píldora por objeción de conciencia.

Equipara los vientres de alquiler con la compra-venta de un ser humano. «No soy partidaria del vientre de alquiler porque no soy partidaria de un contrato que establece el intercambio compra-venta de un ser humano, de un niño. Defender los derechos de infancia y de las mujeres es que no se comercialice con sus vidas», explica la valenciana.