Camps: «Ni Rajoy ni yo pensamos que las empresas de Correa estuvieran haciendo nada raro» El expresidente de la Generalitat Valenciana concluye su declaración como acusado en el juicio de 'Gürtel': «Cuando me enteré de que la Policía registró la oficina de Álvaro Pérez me dije: 'Qué lío'»

Mucho menos tenso que en la jornada de ayer, cuando se enfrentó a la defensiva al interrogatorio de la fiscal Concepción Nicolás, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps volvió a comparecer este jueves en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por una pieza de la parte valenciana del 'caso Gürtel'.

A preguntas de su abogado, el acusado reiteró la idea fuerza de que la decisión de contratar con las empresas del Grupo Correa venía de la «dirección nacional» del PP, pero que «nadie» en la formación pensó que la trama «estuviera haciendo nada raro». «Ni (Mariano) Rajoy, ni yo», sostuvo.

Camps, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por un delito de fraude en la contratación de Orange Market para el mostrador de Fitur 2009 -una adjudicación superior a los 360.000 euros-, invirtió hoy buena parte de su declaración en detallar que su relación con Álvaro Pérez 'el Bigotes', administrador de la 'Gürtel' en Valencia, era meramente «política» y en ningún caso amistosa.

Según Camps, 'el Bigotes' explicó en sede parlamentaria, durante la comisión de investigación por la 'caja B' del PP, que tenía «una relación con Rajoy» que ninguna otra persona en su equipo tenía. Sin embargo, no era una relación de «decir 'qué pasa Mariano, cómo estás tío, cómo has dormido'...lo que explicó es que lo que hacía era esto (el montaje de los mítines). Y es calcado a lo que se hacía para mí», justificó.

En esta línea, el expresidente trató de echar por tierra el testimonio confeso de Pérez sobre el desembarco del Grupo Correa en Valencia, a partir del año 2004. «Estas sociedades llegaron aquí porque antes trabajaron con el partido a nivel nacional», incidió.

Camps se afanó en romper cualquier vínculo personal con 'el Bigotes' que influyera en esta decisión de venir a Valencia. «Nunca ha estado en mi casa, jamás ha estado en la sede del PP. Nunca jamás ha entrado en el Palau de la Generalitat», ha aseverado. Desde su punto de vista, es «paradójico» que 'El Bigotes' nunca celebrase un acto, precisamente, en el propio Palau si lo que se pretendía era «ligar» su figura con las «presuntas adjudicaciones de esta gente», se preguntó.

«Fui a la boda porque me lo pidió Costa»

Camps, además, ha vuelto a referirse a la presencia en su boda. «Fue un compromiso del partido. Me lo pidió (el entonces secretario general del PP valenciano) Ricardo Costa, que estaba preocupado. Me dijo: 'Vamos todos los del partido, presidente'», ha explicado. «Ese día tenía una agenda muy apretada, lo que le obligó a salir pitando después de comer en el banquete. Fuí, comí con los de mi partido y ya está. No tiene más historia. No fui a la ceremonia», trató de zanjar.

Como ya hiciera en la sesión de ayer, volvió a dar detalles de por qué decidió «bunkerizar» la Generalitat en 2009, después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenase un registro en la Consellería de Turismo en el marco del 'caso Gürtel'. «Yo estaba en el Consell esa mañana, la consellera me hizo un gesto al terminar la sesión y me hizo un aparte. Me dijo que la Policía había entrado para hacer un registro y le dije que intentara saber que había ocurrido», ha señalado.

El exmandatario del PP ha reconocido que había «una lógica preocupación» por lo que pidió «estar atento» a cómo avanzaba la situación. «Había cosas de cierta enjundia. Luego me enteré de que habían entrado en la oficina de Álvaro Pérez y dije: 'Qué lío'», ha añadido.

Fue en ese instante, ha asegurado, cuando decidió cortar «todo tipo de relación» y cerrar «las puertas del partido y de la Generalitat» a las empresas del Grupo Correa. «Quería saber de qué estábamos hablando. Creí en ese momento que debía ejercer mi autoridad», ha argumentado. Tras su declaración, el juicio se reanudará el próximo 21 de marzo con la celebración de la prueba testifical.